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Президент Молдовы Игорь Додон: бюджетники, которые заразились коронавирусом, получат пособие 16 тысяч леев
30.03.2020

Врачи и полицейские, у которых диагностировали Covid-19, получат по 16 тысяч леев. Сотрудники государственных структур, у которых выявят COVID-19, получат единовременное пособие в размере 16 тыс. леев.

Об этом сообщил президент Игорь Додон после рабочего заседания с премьер-министром и спикером. Выплаты в 16 тысяч леев будут предоставлены медперсоналу, полицейским и сотрудникам таможни, которые заразились во время исполнения своих служебных обязанностей.

На сегодняшний день свыше 70 сотрудников государственных ведомств заражены коронавирусом. Глава государства напомнил, что медицинский персонал, который находится на передовой в борьбе с COVID-19, с апреля начнет получать зарплату в двойном размере. Игорь Додон также заявил, что двойная зарплата будет выплачена и сотрудником других госструктур, задействованных в противодействии распространения COVID-19.

Игорь Додон: Мы предоставим единовременные пособия в 16 тыс леев бюджетникам, заразившимся в Covid-19.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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