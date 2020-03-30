Новоаненский предприниматель запустил производство защитных экранов для врачей

Защитные экраны печатают на 3D-принтере по эскизам румынских коллег.

- Всё довольно просто. Это легче, чем производить игрушки. Работаем с пластиком PETG. Одновременно можно напечатать восемь защитных экранов, на это уходит около 13 минут. Сборка занимает больше времени, зависит от ловкости волонтёров, - рассказал предприниматель Игорь Хынку.

Защитные краны дают возможность отрегулировать их под нужды каждого отдельного врача.

- Их можно приспособить под себя, ремешок позволяет. Тем, кто носит очки – подальше, другие тоже могут отрегулировать, как им удобно. За день мы можем сделать до 200-250 экранов, - поясняет Игорь Хынку.

Вместе с ним, в производстве защитных экранов участвует вся семья бизнесмена.

- Когда думаешь о наших врачах, о том, что они лечат больных, а сами остаются незащищенными, работа тяжелой не кажется. Нужно объединиться и поддержать их, чтобы они почувствовали, что мы их уважаем, - рассказывают представители семьи.

Всего за несколько дней семья Хынку изготовила несколько сотен защитных экранов и предоставила их бесплатно врачам из раайонной больницы Леова и Кишиневского Института скорой помощи.

Другие медицинские учреждения республики ждут своей очереди, и обязательно ее получат в ближайшее время.

В столице насчитывается несколько мастерских, где производят защитные экраны. Общими усилиями запустили сайт viziere.md, на котором доктора, аптекари, полицеские, спасатели и другие, задействованные в борьбе с коронавирусом, могут оставить заявку.

Желающие помочь, могут пожертвовать деньги на закупку экипировки на этой же странице, и их произведут и направят тем специалистам, кто в них нуждается.

Автор: Михаил Генчу