Срочно: предложен пакет мер экономической поддержки населения и предприятий на период пандемии

Помимо этого, заказано 100 000 тестов на COVID-19 из Китая. Так, как большая часть предприятий закрыта на карантин, и на всей территории республики объявлен «красный код» эпидемиологической опасности и чрезвычайное положение, многие предприятия терпят убытки, и огромной части населения грозит безденежье.

В связи с этим, уководство Молдовы приняло беспрецедентное решение оказать финансовую поддержку гражданам и предприятиям республики, в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса.

Об этом стало известно из публикации на личной странице главы государства Игоря Додона в соцсети Facebook.

- Принял участие в еженедельном совещании с Председателем Парламента Зинаидой Гречаный и Премьер-министром Ионом Кику, после чего на брифинге озвучил ряд инициатив для поддержания социально-экономической стабильности в стране в условиях кризиса.

1. Тем предприятиям, которые приостановили работу по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, государство за счет средств госбюджета поможет сохранить рабочие места и выплатит зарплаты путем возврата 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы.

2. Другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования.

3. Лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места. Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова будет увеличен втрое.

4. Лицам, у которых минимум 9 месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного места работы в последнее время, и при этом они не могут воспользоваться классической процедурой для пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев.

5. Госслужащим, которые находятся на первой линии борьбы с вирусом и у кого подтвердилось инфицирование COVID-19 (врачи, медсестры, полицейские и др.), государство окажет единовременную помощь в размере 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам по стране.

Мы примем и другие меры для поддержки населения и экономических агентов, - пообещал президент Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу