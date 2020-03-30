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Участница конкурса «Голос Украины» обиделась на Дана Бэлана
30.03.2020

Девушка рассчитывала на высокую оценку. Дан Балан продолжает трудиться в качестве ведущего конкурса "Голос Украины", и порой наш соотечественник попадает там в странные ситуации. На днях, к примеру, одна из покинувших конкурс в результате судейских оценок девушек отказалась поблагодарить безумно популярного в соседней стране певца.

Уступив конкурентке, она так расстроилась, что на предложение Балана обнять ее и утешить ответила категорическим и достаточно резким отказом.

Остальные члены жюри были явно удивлены происходящим, но Дан сумел частично разрядить обстановку, пошутив с коллегами на тему того, что "я не ошибся, когда выбрал Галину" (имея ввиду девушку, которая прошла дальше).


 
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