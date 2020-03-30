Войку предлагает тюремные сроки до семи лет за заражение коронавирусом

Власти настроены очень решительно.

Игорь Додон, глава государства, провел совещание с Павлом Войку, министром внутренних дел Молдовы. Оно касалось, разумеется, вопроса коронавируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним. Усилия органов внутренних дел, полиции, очень важны в деле борьбы со страшным вирусом, и Войку не без удовлетворения отметил, что к настоящему моменту были составлены уже более тысячи протоколов о нарушении карантина физическими лицами, экономическими агентами и транспортными компаниями.

Подобную статистику министр считает красноречивым показателем эффективности действий полиции в борьбе с распространением вируса (несмотря на то, что у людей часто возникает ощущение, что это делается лишь ради, собственно, штрафа как такового), более того, Войку предложил еще более радикальные меры - сажать в тюрьму за безответственное поведение, а именно за заражение другого человека коронавирусом. В таком случае можно будет, по замыслу Войку, отправиться в тюрьму лет эдак на семь.

Грустно, что заботу о гражданах в этом аспекте правительство проявляет исключительно через призму ужесточения наказаний и штрафов. Но в то же время нельзя не признать - многие молдавские граждане действительно ведут себя легкомысленно и безответственно.

Автор: Михаил Генчу

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