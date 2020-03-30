При минус 6 гулять больше не хочется: Похолодает так, что выходить на улицу больше не будет соблазна

Погода в Молдове поможет соблюдать карантин и не страдать, глядя в окно.

Наверное, теперь это хорошая новость - в Молдове редко похолодает в последний день марта. Хороша она тем, что у людей будет меньше соблазна выйти. Потребность в свежем воздухе резко снизится и люди побудут дома.

31 марта в центре Молдовы днем будет +7, а ночью будет минусовая температура. Синоптики даже объявили желтый код в связи с заморозками. На севере днем будет +4, а ночью в среду и четверг - минус 6!

1 апреля холод распространится по всей стране. 2 апреля погода будет такой же. Начиная с пятницы, 3 апреля, начнет потихоньку теплеть. Воздух прогреется до 13 градусов в центре страны, но ночью всю неделю будет всего 0 градусов. На севере ночи так и будут морозными, до минус трех, а днем воздух прогреется до 10 градусов.

Все дни, кроме среды будет ветрено. Некоторые погодные сайты показывают, что на днях может быть снег. Возможны дожди.

Ну что ж, смотрим в окно и радуемся (а не страдаем), что дома.

Сидите дома.

ЛИДИЯ ТКАЧ