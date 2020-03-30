Где больше всего в Кишиневе больных коронавирусом: самые опасные районы — Центр и Рышкановка

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Всего в столице на сегодняшний день зарегистрировано 96 больных Covid-19 и 416 с подозрением на новую болезнь.
На сегодняшний день (данные за 30 марта) в Кишиневе зарегистрировано 96 больных Covid-19 и еще 416 человек, к которых есть подозрение на коронавирус. На карантине находится 1251 человек, еще 8978 — на самоизоляции.
Пройдемся по столичным секторам.
Ботаника.
Больных — 12 человек.
С подозрением на коронавирус — 123.
На карантине/самоизоляции — 369/3294.
Буюканы.
Больных — 8.
С подозрением на коронавирус — 41.
На карантине/самоизоляции — 223/879.
Центр.
Больных — 20.
С подозрением на коронавирус — 81.
На карантине/самоизоляции — 124/722.
Рышкановка.
Больных — 16.
С подозрением на коронавирус — 30.
На карантине/самоизоляции — 172/1403.
Чеканы.
Больных — 6.
С подозрением на коронавирус — 90.
На карантине/самоизоляции — 203/1776.
Получается, что самый «опасный» на сегодня район Кишинева — Центр (что вполне объяснимо), самый безопасный — Чеканы.
Из пригородов Кишинева больше всего заболевших зарегистрировано в Трушенах — 11 человек (это на 8219 жителей!), в Дурлештах — 7 человек, в Крикова — 5
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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