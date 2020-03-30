Где больше всего в Кишиневе больных коронавирусом: самые опасные районы — Центр и Рышкановка

Всего в столице на сегодняшний день зарегистрировано 96 больных Covid-19 и 416 с подозрением на новую болезнь.

На сегодняшний день (данные за 30 марта) в Кишиневе зарегистрировано 96 больных Covid-19 и еще 416 человек, к которых есть подозрение на коронавирус. На карантине находится 1251 человек, еще 8978 — на самоизоляции.

Пройдемся по столичным секторам.

Ботаника.

Больных — 12 человек.

С подозрением на коронавирус — 123.

На карантине/самоизоляции — 369/3294.

Буюканы.

Больных — 8.

С подозрением на коронавирус — 41.

На карантине/самоизоляции — 223/879.

Центр.

Больных — 20.

С подозрением на коронавирус — 81.

На карантине/самоизоляции — 124/722.

Рышкановка.

Больных — 16.

С подозрением на коронавирус — 30.

На карантине/самоизоляции — 172/1403.

Чеканы.

Больных — 6.

С подозрением на коронавирус — 90.

На карантине/самоизоляции — 203/1776.

Получается, что самый «опасный» на сегодня район Кишинева — Центр (что вполне объяснимо), самый безопасный — Чеканы.

Из пригородов Кишинева больше всего заболевших зарегистрировано в Трушенах — 11 человек (это на 8219 жителей!), в Дурлештах — 7 человек, в Крикова — 5

ЛЕОНИД РЯБКОВ