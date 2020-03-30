Стремление обменять свободные леи в твердую валюту создает ее неоправданный дефицит – мнение дилеров

Ничем не оправданное стремление физических и юридических лиц обменять свободные леи в твердую валюту создает ее неоправданный дефицит. Такого мнения придерживаются валютные дилеры банков, с которыми в понедельник беседовал корреспондент «ИНФОТАГ».

«У профессиональных участников рынка было ожидание, что курс национальной валюты вплотную приблизится к отметке в 18,00 MDL:$1, но не перешагнет этот важный в психологическом плане рубеж. Однако неоправданное стремление населения и многих хозяйствующих субъектов перевести свободные ресурсы в евро и доллары США увеличивает спрос на твердую валюту, который все труднее удовлетворять, и поэтому курс лея устойчиво падает», - сказал собеседник агентства.

Дилеры с сожалением признают тот факт, что некоторые вкладчики досрочно прерывают депозитные соглашения, обменивая леи на доллары и евро.

«У юридических лиц наблюдается досрочная продажа на вторичном рынке государственных ценных бумаг, чтобы на вырученные деньги успеть приобрести «дешевую» валюту», - говорят участники рынка.

Пытаясь спрогнозировать ситуацию с курсом лея на перспективу двух-трех недель, дилеры говорят о том, что падение курса национальной валюты прекратится тогда, когда у паникеров закончатся свободные леи с целью их перевода в валюту.

«Трудно сказать, когда это точно случится, но это время обязательно наступит, и тогда лей будет отвоевывать свои позиции, которые он потерял в результате искусственного спроса на евро и доллары», - считают участники рынка.

Они с сожалением отмечают то, что первые лица государства «с легкостью рассуждают о том, что курс национальной валюты немного обесценится в связи с пандемией вируса COVID-19», что всегда весьма своеобразно воспринимается населением и экономическими агентами».

На вопрос, насколько влияют на ситуацию интервенции Национального банка (НБМ), дилеры говорят, что банк в последнее время выходит на рынок через день, продавая возросшие объемы валют.

«К примеру, в понедельник НБМ продал валюты в эквиваленте на $20 млн., оставив неудовлетворенными заявки некоторых банков на покупку долларов по курсу 18,18 MDL:$1», - отмечают собеседники, полагая, что кривая курсового тренда лея в скором времени изменит траекторию своего движения.

Справка «ИНФОТАГ»: На 30 марта НБМ установил курс лея к доллару США и евро – 18,0877 MDL:$1 и 19,9118 MDL:1 евро, ослабив национальную валюту по отношению к этой валютной паре.

Инфотаг