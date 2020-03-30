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Экономика
MAIB продлевает срок действия всех банковских карт
30.03.2020

Moldova Agroindbank информирует своих клиентов, обладателей банковских карт, чей срок истекает в период февраль-май 2020, -  о бесплатном продлении срока действия карт до 30.06.2020. Таким образом, все обладатели карт VISA, MASTERCARD или AMEX, выданных MAIB, смогут дальше пользоваться своими картами, без посещения банка с целью получения новой карты.

Вы можете и в дальнейшем использовать банковскую карту в любых транзакциях: для снятия наличных или пополнения карты в банкомате, для покупок онлайн или через POS-терминал посредством бесконтактной оплаты, для платежах через Internet Banking или посредством мобильного приложения MAIBank. Карты, так же продолжат быть действительны для денежных переводов P2P и T2C.

В целях Вaшей  безопасности, мы обращаем внимание на важность проведения платежных операций через POS-терминалы исключительно в бесконтактном режиме (только приближениem карты к терминалу).


 
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