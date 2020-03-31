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Здоровье
Количество случаев COVID-19 достигло 298
31.03.2020

Из 169 проб, обработанных в лаборатории в понедельник, в 35 случаях было подтверждено наличие нового типа коронавируса. Таким образом, число пациентов, у которых, начиная с 7 марта, подтвердился COVID-19, достигло 298. Информация была озвучена по окончании заседания Единого командного центра управления кризисом, вызванным вирусом COVID-19, передаёт IPN.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что из 35 новых случаев шесть являются завозными – три из Румынии, два из Великобритании и один из Беларуси. В остальных случаях заражение произошло внутри страны, большинство из них (17) – в муниципии Кишинёв.

„В основном, когда мы проанализировали эти случаи, хочу отметить, что у нас всё-таки наблюдаются случаи, когда передача вируса произошла из-за небрежности”, - отметила министр.

По её словам, сегодня были выписаны первые двое детей, у которых подтвердился COVID-19, после двукратного проведения тестов, которые дали отрицательный результат.

Министр также сообщила, что в Молдову поступила новая партия тестов в форме гуманитарной помощи, предоставленной Китаем. Сотни тысяч тестов, закупленных властями в Китае, поступят в Кишинёв на следующей неделе.


 
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