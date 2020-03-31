Григорий Петренко: На наших глазах происходит перерождение капитализма в ещё более чудовищную его форму

Кому выгодна остановка экономик многих стран и введение ЧП под предлогом борьбы с эпидемией будет видно уже в самое ближайшее время. Такого мнения придерживается лидер партии «Европейские Левые» Григорий Петренко. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.

«Но уже сейчас для меня очевидно, что вся эта история, когда мировая экономика поставлена на неопределенную по времени паузу, приведёт:

- к ещё большей концентрации/укрупнению капитала и к поглощению/уничтожению мелкого и среднего бизнеса

- к банкротствам, переделу собственности и продолжению сращивания крупного капитала с государством

- к массовой безработице и обнищанию населения

- к сокращению оплаты труда и ухудшению трудовых прав работников (за ту же работу все будут получать меньше, а трудиться больше и в более худших условиях)

- к восстановлению границ, таможенных/санитарных и прочих барьеров между странами

- к существенному сокращению прав и свобод граждан, к тотальному контролю передвижений, расходов, контактов и пр. неугодных лиц внутри страны и за её пределами

- к фактическому уничтожению парламентской демократии и укреплению авторитарных режимов и диктатур (уже под предлогом ЧП роль парламентов снижена до нуля, отменяются или переносятся выборы)

- к увеличению неравенства как внутри стран, так и в мире в целом

Список можно продолжить. Конечно, можно позволять себя зомбировать, сидеть дома, следить за кол-вом заражённых, не высовываться и не задавать вопросы. Наверняка, карантин на самом деле уместен на какое-то время и для определенных категорий граждан из зоны риска. Мнения специалистов разнятся. Но предпринимаемые политиками меры, зачастую несоразмерные угрозам, ставят под удар жизнь и здоровье сотен миллионов людей, которые пострадают от чрезмерных действий по борьбе с вирусом.

Конечно, легче всего быть политиком популистом, говорить то, что многие ждут от тебя услышать. Легче всего сегодня хайповать, чем думать. Но давайте также задавать вопросы, сомневаться, сравнивать, анализировать. Вирус ослабеет, эпидемия спадёт, а в какой системе отношений окажемся все мы?

Уверен, что на наших глазах происходит перерождение сегодняшнего капитализма в ещё более чудовищную его форму. И речь уже не об империализме как высшей стадии капитализма в известных формулировках столетней давности. Речь, возможно, будет идти о новой стадии, пост-империализме, суть которой ещё предстоит осознать, а название придумать», пишет Петренко.