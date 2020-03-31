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Экономика
На заправочных станциях Молдовы проводятся проверки
31.03.2020

 Угроза распространения эпидемии коронавируса многими гражданами не воспринимается всерьез.

Сотрудниками полиции Национальной инспекции по расследованию вместе совместно с сотрудниками бригады полиции специального назначения «Фулджер» проверили заправочные станции по всей республике.

Проверки проводятся в рамках объявленных запретов в связи с чрезвычайным положением.

Напомним, что гражданам запрещено собираться в количестве более трех человек, при этом настоятельно рекомендуется соблюдать социальную дистанцию во избежание распространения вируса нового типа COVID-19.

Несмотря на запреты, на многих заправочных станциях республики можно увидеть большие компании молодежи, которая считает, что постановления руководства страны их не касаются.

В основном, такие нарушения были выявлены на территории города Комрат, сообщает nokta.

Автор: Михаил Генчу


 
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