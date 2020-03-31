На заправочных станциях Молдовы проводятся проверки

Угроза распространения эпидемии коронавируса многими гражданами не воспринимается всерьез.

Сотрудниками полиции Национальной инспекции по расследованию вместе совместно с сотрудниками бригады полиции специального назначения «Фулджер» проверили заправочные станции по всей республике.

Проверки проводятся в рамках объявленных запретов в связи с чрезвычайным положением.

Напомним, что гражданам запрещено собираться в количестве более трех человек, при этом настоятельно рекомендуется соблюдать социальную дистанцию во избежание распространения вируса нового типа COVID-19.

Несмотря на запреты, на многих заправочных станциях республики можно увидеть большие компании молодежи, которая считает, что постановления руководства страны их не касаются.

В основном, такие нарушения были выявлены на территории города Комрат, сообщает nokta.

Автор: Михаил Генчу