На заправочных станциях Молдовы проводятся проверки

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Экономика
Угроза распространения эпидемии коронавируса многими гражданами не воспринимается всерьез.
Сотрудниками полиции Национальной инспекции по расследованию вместе совместно с сотрудниками бригады полиции специального назначения «Фулджер» проверили заправочные станции по всей республике.
Проверки проводятся в рамках объявленных запретов в связи с чрезвычайным положением.
Напомним, что гражданам запрещено собираться в количестве более трех человек, при этом настоятельно рекомендуется соблюдать социальную дистанцию во избежание распространения вируса нового типа COVID-19.
Несмотря на запреты, на многих заправочных станциях республики можно увидеть большие компании молодежи, которая считает, что постановления руководства страны их не касаются.
В основном, такие нарушения были выявлены на территории города Комрат, сообщает nokta.
Автор: Михаил Генчу
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