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Экономика
Падение курса национальной валюты прекратится, когда у паникеров закончатся свободные леи, - эксперт
31.03.2020

Ничем не оправданное стремление физических и юридических лиц обменять свободные леи в твердую валюту создает ее неоправданный дефицит.

По мнению валютных дилеров, именно по этой причине продолжается устойчивое падение курса национальной валюты. При этом удовлетворять возросший спрос на евро и доллары становится все труднее, особенно с учетом того, что некоторые вкладчики досрочно прерывают депозитные соглашения, обменивая леи на доллары и евро.

- У юридических лиц наблюдается досрочная продажа на вторичном рынке государственных ценных бумаг, чтобы на вырученные деньги успеть приобрести «дешевую» валюту, - рассказали для infotag.md участники валютного рынка.

Спрогнозировать ситуацию с курсом лея на перспективу пока не представляется возможным. Однако дилеры утверждают, что падение национальной валюты прекратится, когда у паникеров закончатся свободные леи.

- Трудно сказать, когда это точно случится, но это время обязательно наступит, и тогда лей будет отвоевывать свои позиции, которые он потерял в результате искусственного спроса на евро и доллары, - считают дилеры.

В то же время, по мнению экспертов, рассуждения о некотором обесценивании курса национальной валюты в связи с пандемией вируса COVID-19 со стороны властей «весьма своеобразно воспринимается населением и экономическими агентами».

Что касается действий Национального банка в этой ситуации, то, по словам дилеров, банк в последнее время выходит на рынок через день, продавая возросшие объемы валют.

- К примеру, в понедельник НБМ продал валюты в эквиваленте на $20 млн, оставив неудовлетворенными заявки некоторых банков на покупку долларов по курсу 18,18 MDL:$1, - отметил собеседник агентства.

В то же время он предположил, что кривая курсового тренда лея в скором времени изменит траекторию своего движения.

Согласно данным Национального банка, на 31 марта установлены следующие официальные курсы валют:

  • - доллар США – 18,17 леев;
  • - евро – 20,11 леев;
  • - румынский лей – 4,16 леев;
  • - российский рубль – 0,2275 леев.

Автор: Михаил Генчу


 
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