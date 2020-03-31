Юрий Рошка: как военная техника на улицах поможет государствам бороться с коронавирусом?!

«Мир уже никогда не будет таким, как прежде».

Политик и журналист Юрий Рошка, прокомментировал действия государств по всему миру, связанные с пандемией коронавируса.

– По планетарным масштабам этой операции и по почерку, методам, навязанным все странам, понятно одно – существует единый всемирный центр по сеянию паники, катастрофических настроений, тотального страха. Отчего вдруг все правители стран мира – или, по крайней мере, очень многие – делают одно и то же? Чрезвычайное положение, понятно. Но причем тут танки и военная техника на улицах наших городов? Против кого воюем?

Против коронавируса? Оригинально! Победить вирус при помощи тяжелой военной техники. Мы должны задаться вопросом: а что за меры готовит нам невидимая всемирная власть и её видимые куклы из когорты национальных властей, если для подавления недовольства народа понадобится тяжелая военная техника? – отметил Рошка в интервью для портала noi.md.

По его словам, «мир уже никогда не будет таким, как прежде».

– Что-то поистине фундаментальное происходит, рушится вся знакомая нам картина мира. Уже ясно, что речь идет о тотальной психологической войне, многие говорят и о необъявленной Третьей мировой войне с применением самого опасного из всех трех видов оружия массового поражения – биологического, - сказал Рошка.

Подготовил Михаил Генчу