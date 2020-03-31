Юрий Рошка: как военная техника на улицах поможет государствам бороться с коронавирусом?!

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Общество
«Мир уже никогда не будет таким, как прежде».
Политик и журналист Юрий Рошка, прокомментировал действия государств по всему миру, связанные с пандемией коронавируса.
Против коронавируса? Оригинально! Победить вирус при помощи тяжелой военной техники. Мы должны задаться вопросом: а что за меры готовит нам невидимая всемирная власть и её видимые куклы из когорты национальных властей, если для подавления недовольства народа понадобится тяжелая военная техника? – отметил Рошка в интервью для портала noi.md.
По его словам, «мир уже никогда не будет таким, как прежде».
– Что-то поистине фундаментальное происходит, рушится вся знакомая нам картина мира. Уже ясно, что речь идет о тотальной психологической войне, многие говорят и о необъявленной Третьей мировой войне с применением самого опасного из всех трех видов оружия массового поражения – биологического, - сказал Рошка.
Подготовил Михаил Генчу
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