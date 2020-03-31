В Молдову из Израиля чартерным рейсом вернулось 159 граждан. Их отправят на домашний карантин

Сегодня в Молдову из Израиля чартерным рейсом вернулось 159 граждан Молдовы. Вывоз соотечественников организовали в министерстве иностранных дел по согласованию с комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщается на странице ведомства.

На рейс попали граждане по предварительному списку составленному посольством. Он включал в себя, в первую очередь женщин с детьми, людей проходящих лечение и студентов. В комиссии по чрезвычайным ситуациям настояли на вывозе в первую очередь представителей уязвимых слоев населения.

По прибытии в Кишинев пассажиров осмотрели врачи. Их отправят на домашний карантин на 14 дней.