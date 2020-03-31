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Самолет не новый, но летит в Молдову: опубликован список чартеров, на которых наши граждане, застрявшие в Европе, прилетят в Кишинев
31.03.2020

На своей страничке в Фэйсбуке премьер-министр опубликовал список чартерных рейсов, на которых порекомендовал нашим гражданам, застрявших в Европе, вернуться в Кишинев.

Вот он:

- Air Service Liege, 31 марта 2020 года, Лондон-Кишинев-Антверпен;

- AIR Moldova, 31 марта 2020 года, Кишинёв - Париж (CDG) - Кишинев;

- AIR Moldova, 02 апреля 2020 года, Кишинев - Париж (cdg) - Кишинев;

- FLYONE, 03 апреля 2020 года, Кишинев - Прага - Кишинев;

- AIR Moldova, 04 апреля 2020 года, Кишинёв - Лондон (СТЕД) - Кишинев;

- FLYONE, 05 апреля 2020 года, Кишинев - ВЕРОНА - Кишинев.


 
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