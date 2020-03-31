Главная Самолет не новый, но летит в Молдову: опубликован список чартеров, на которых наши граждане, застрявшие в Европе, прилетят в Кишинев На своей страничке в Фэйсбуке премьер-министр опубликовал список чартерных рейсов, на которых порекомендовал нашим гражданам, застрявших в Европе, вернуться в Кишинев. Вот он: - Air Service Liege, 31 марта 2020 года, Лондон-Кишинев-Антверпен; - AIR Moldova, 31 марта 2020 года, Кишинёв - Париж (CDG) - Кишинев; - AIR Moldova, 02 апреля 2020 года, Кишинев - Париж (cdg) - Кишинев; - FLYONE, 03 апреля 2020 года, Кишинев - Прага - Кишинев; - AIR Moldova, 04 апреля 2020 года, Кишинёв - Лондон (СТЕД) - Кишинев; - FLYONE, 05 апреля 2020 года, Кишинев - ВЕРОНА - Кишинев.

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