Филип: Кроме эпидемии коронавируса, Молдова страдает и от другой болезни — популизма

Как передает «Infotag», он отметил на брифинге в пятницу, что «даже в эти непростые времена партии и политики не могут излечиться от этой болезни, ежедневно устраивая спектакли с многочисленными популистскими предложениями».

«Я считаю лицемерием предложения тех (имеется ввиду группа Pro Moldova, состоящая из экс-демократов — “И.”), кто ранее настаивал на увеличении зарплат депутатам, а теперь выступают за ограничение окладов чиновников высокого ранга. Притворство я вижу в идеях, которые предполагают экономию 100 млн. леев, а взамен предлагают расходы на миллиарды (пакет анти-кризисных мер, предложенный Pro Moldova -“И.”). Лицемерие, когда называешь себя проевропейцев, и одновременно предлагаешь партиям отказаться от бюджетных дотаций, прекрасно зная, что введение такой поддержки, прописано в Соглашении об ассоциации с ЕС», — отметил демократ.

Он выразил сожаление тем, что для некоторых политиков «важнее шоу, а не безопасность граждан и страны».

«Со времени введения чрезвычайного положения Демпартия избегала публичных выступлений, хотя имеет свою кризисную ячейку, у членов которой множество идей. Мы ежедневно мониторим ситуацию онлайн, обсуждаем инициативы с министрами, предложенными ДПМ, правительством и Партией социалистов», — отметил Филип.

По его мнению, «если ученики не смогут вернуться в классы до окончания режима ЧП (15 мая) следует аннулировать экзамены в 9-х классах и на степень бакалавра».