Цены растут, торговцев не контролируют, полиция бессильна

Правительство запретило проверки экономических агентов – и те взвинтили цены на продукты, считает гражданский активист Майя Лагута. В овощных киосках продают имбирь по 195 лей – раньше он стоил около 40 лей. Об этом она рассказала на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Пришла на "Флакэра" купить имбирь для лечения. Спрашиваю цену. Отвечают- 195 лей. Я онемела.

- А почему у вас нет ценников?

Отвечает:

- Не знаю.

Спрашиваю:

- Вы чек мне дадите?

- Мы работаем по патенту. Без чеков.

- Ладно, мне нужен имбирь и доказательство его цены. Вы в курсе, что ценники на товар должны быть на виду? Будьте любезны установить ценник, я куплю имбирь и сфотографирую цену...

- Нет у меня ценников...

Тут налетели на меня с оскорблениями те, кто сидят в тени за этим продавцом. Мол, нечего мне шастать в карантин, мол, я не ту мафию раскрываю, а надо тех, кто в магазинах торгуют, более того, стали нападать с оскорблениями лично в мой адрес и т.д.. Я вызвала полицию. Решила проверить, кто мафия: только торгаши? Или вместе с полицией?...

Приехала полиция из сектора №3 Буюкань. Я объяснила ситуацию. Попросила задокументировать факт нарушений... Торгаши начали орать, что напишут коллективную жалобу против меня как нарушителя общественного порядка и что все они ее подпишут. Я сказала, что знаю все их сценарии, отработанные годами вместе с полицией, и они меня этой клеветой не устрашат. Опять прошу полицию задокументировать факт их правонарушения, чтобы сфотографировали отсутствие ценников, чтобы составили протокол, чтобы проверили законность их деятельности...

Полицейские нагрубили мне, мол, чтобы я их не учила... И что я обязана дома сидеть… И так и не сфотографировали. Составили какой-то протокол, прочесть в котором невозможно ничего из-за корявости почерка...

А в это время, прямо при полицейских торгаши стали устанавливать ценники, а имбирь спрятали в глубине палатки и отказались мне продать, сказав, что не продается...

Вот такая история. Делайте выводы сами. Я так и ушла без нужного мне имбиря. И полиция не принудила их мне продать. Вот вам свобода торговли, свобода рынка.

Я так понимаю, что теперь мне надо ждать протокол против меня, составленный по "жалобе" торгашей, и мне придётся "махаться" с полицией в суде... Это у них давно разработанные такие схемы действий.

Такие цены - это результат того, что правительство запретило контролирующим органам "кошмарить" барыг».