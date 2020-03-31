Эпидемиолог: На всех домах, в которых живут люди, приехавшие из-за рубежа, должно быть написано „карантин”

Меры по прекращению распространения вируса COVID-19 были приняты слишком поздно и не соответствуют всем требованиям и способам борьбы с пандемией. Об этом заявил бывший врач-эпидемиолог Михай Рудецки в ходе передачи „Ora Expertizei” на телеканале Jurnal TV.

„Все, кто возвращается в страну, должны пройти институциональный карантин или в Вадул-луй-Водэ, или в Молдэкспо. У меня есть информация, что эти люди устраивают богатые встречи с родственниками, кумами, детьми. На каждом доме, в котором живут люди, приехавшие из Италии, Франции, Испании, должно быть написано красным цветом „карантин”, - заявил бывший эпидемиолог Михай Рудецкий.

Депутат Александр Слусарь утверждает, что с пандемической точки зрения принимаются меры, которые имеют смысл и логику, но с экономической точки зрения есть очень большие опасения.

„Предпринимаются меры, которые применяются и в других странах. Эти меры имеют логику. Правительство преуспело бы лучше без участия президента Додона, который вовлекается хаотично, запутанно и с различными импровизациями. Но в социально-экономическом аспекте это катастрофа. Власти постоянно задерживают объявления для бизнеса, поддержку населения, не ограничивают цены на продукты первой необходимости. Меры для бизнеса задерживаются и неэффективны”, - отметил депутат Платформы DA.

Он говорит, что есть неясности и на медицинском уровне. По его словам, есть вопросы о количестве тестов, которых имеет страна и о степени защиты врачей.

Что касается паники, которая, как говорят, была создана в обществе из-за критики, депутат Думитру Алайба утверждает, что только давлением со стороны общества власть будет действовать оперативно.

„Мы все хотим, чтобы власти решали эти проблемы. Конечно, от успехов властей зависит жизнь каждого из нас. У нас есть проблема, связанная с прозрачностью, оперативностью, ответственностью этой власти. Наша критика не делается с целью поднять панику, критика заключается в том, чтобы помочь властям исправиться”, - добавил чиновник.

Активист Олег Брега, который в настоящее время находится в Румынии, утверждает, что ситуация, в которой находятся Румыния и Молдова, не сильно отличается.

„И Румыния, и Республика Молдова одинаково безответственно управляются властями. У нас такой же уровень коррупции, нищеты и тот же уровень неподготовленности медицинских учреждений, потому что были сделаны инвестиции во что-то другое. Основными, кто пострадает от этой болезни, являются прихожане и священнослужители, политики и полиция, потому что они не отреагировали вовремя, чтобы остановить богослужение и причастие одной ложечкой. Боюсь, что мы одинаково безответственные, я не вижу большой разницы между двумя берегами Прута”, - уточнил Олег Брега.