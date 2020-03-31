Советы психолога, чтобы избежать страха и паники во время пандемии

Страх и паника, создаваемые в обществе из-за вируса COVID-19 и чрезвычайного положения, установленного в стране, а так же запрет на выход из дома, кроме случаев строгой необходимости, являются поворотным моментом, которым население должно уметь управлять. По мнению психолога Оксаны Гуменной, чтобы избежать паники, нервных срывов и негативных эмоции, каждый человек должен иметь хорошо установленный распорядок дня, который предусматривает точную деятельность как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, отмечает IPN.

В то же время, все те, кто работает в этот момент, должны изучить область, в которой они работают, и адаптировать ее к ситуации.

„Кризис будет существовать, мы должны смириться с этим. Скорее всего, он породит эффект, из-за которого мы перейдем на онлайн-деятельность, в интернете. Пришло время улучшить наши навыки работы через интернет, нужно изучить эту область”, - заявила Оксана Гуменная в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Психолог сделала несколько важных уточнений относительно экономической ситуации, из которой, как она утверждает, никто не останется без работы или зарплаты.

„Банки приостановили оплату процентных ставок по кредитам. Мы должны понять, что у нас есть срок, который был отложен. Мы не останемся без работы и без зарплаты. Да, может быть, мы изменим работу или сферу деятельности. Некоторые формы работы больше не будут эффективными, но теперь нам нужно развивать свои навыки работы в интернете. На нашей спине зарабатываются деньги, поэтому без зарплаты мы не останемся. Только имея зарплату, мы можем совершать покупки и платить налоги”, - добавила специалист.

Что касается людей, у которых есть дети, Оксана Гуменная утверждает, что в первую очередь их распорядок дня должен подчиняться нескольким основным правилам.

„Нужно установить ежедневный график. Взрослый человек должен понимать, что тот член семьи, у которого установилось лучшее взаимопонимание с ребенком, является боссом в доме. Вы должны установить несколько правил: комната, в которую никто не заходит, потому что эта комната - кабинет. Надо найти пространство, пусть и самое маленькое, которое вы используете как рабочий кабинет или место для медитации, а дети должны играть в других местах”, - отметила психолог.

Для предотвращения возможных конфликтов, в семье должна существовать взаимная поддержка и уважение, уточняет она.

„Если испытываете негативные эмоции, тогда займитесь спортом, медитируйте, используйте различные методы избавления от стресса. Эмоции должны быть направлены не в сторону людей, а в сторону некоторых объектов”, - заявила Оксана Гуменная.