"Непростое время". Шеларь считает, что цены на недвижимость будут падать и снизится импорт

Экономическую ситуацию в стране оценила доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

-Наша страна испытывает, как я его называю, посткороновирусный кризис. Не работают кафе, рестораны, многие магазины. Все стоит. Последствия еще сильно скажутся в будущем. У нас полно внутренних проблем, плюс мы очень зависим от внешних партнеров, которые тоже испытывают сложности. Мы не одиноки, но нам от этого не легче.

В страну прибыло более 1500 наших граждан, которые работали за рубежом. Это не туристы, они зарабатывали средства на свои потребительские нужды и сейчас живут в своих семьях. Кстати, поступления от молдавских гастарбайтеров в бюджет были существенными.

Я пока не вижу даже попыток выхода из кризиса. Была гидрологическая засуха, ранняя весна, для сельского хозяйства это плохо. Будет испытывать сложности наша внутренняя промышленность, которая работает на собственном сырье. Только за счет Кишинева выходить из ситуации не получится. Нужно подключать регионы. Вижу, что только в Гагаузии пытаются преодолевать сложности самостоятельно.

Что касается рынка недвижимости. У нас есть люди с ограниченным достатком, их больше всего. И, конечно, они вряд ли займутся приобретением квартир. Но есть и те, у кого много наличности. Цены на недвижимость будут падать, они могут воспользоваться случаем и могут вложить свои средства в надежные активы. Так что в этом сегменте рынка застоя не будет.

Известно, что примерно 50 % доходов наше государство получает на таможне – это НДС и акцизы. В нынешних условиях снизится импорт, в первую очередь автомобилей. Это осложнит возможности государства выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. Оно не в состоянии поддерживать малый и средний бизнес, откуда в бюджет тоже поступали немалые налоги.

Как бы ни складывалась ситуация, ясно одно. Нас ждет непростое время. Однако не надо нагнетать обстановку. Тут нужна трезвая голова, заявила Галина Шеларь.