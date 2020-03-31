МНЕНИЕ: Трудно предвидеть экономические последствия пандемии, но ясно, что необходимо переосмыслить нынешнюю экономическую модель Республики Молдова

«Домашнее убежище более 150 тысяч молдавских граждан означает сокращение денежных переводов. Это означает, что молдавские государственные чиновники должны теперь переосмыслить экономическую модель Республики Молдова после COVID-19. Ясно, что нынешняя модель, основанная в основном на потреблении, может быть уже нежизнеспособна, поскольку доходы от денежных переводов неизбежно сократятся». Об этом пишет журналист Виктор Никитуш в публикации в своем блоге, сообщает ТРИБУНА.

Он утверждает, что трудно предвидеть экономические последствия пандемии для молдавского государства, но они будут существовать. Вероятно – отмечает Никитуш – в поддержку нахождения решения придут инициативы молдавских должностных лиц.

«Я не эксперт в области экономики, но я вижу, что перед волной, которая нахлынет, премьер-министр Кику хочет принять защитные меры. Я согласен с тем, что молдавское государство должно принять защитные меры. Не знаю, должны ли власти после прохождения пандемии ввести режим таможенного суверенитета и ввести протекционистские таможенные пошлины для поддержки отечественного производителя. Я согласен с тем, что товары отечественного происхождения не могут конкурировать с товарами, импортируемыми в рамках свободной торговли – мелкие отечественные производители не могут конкурировать с экономическими гигантами Европейского Союза.

Заслуживает поддержки инициатива депутата Думитру Алайба, который призвал нас покупать на время пандемии продукцию у отечественных производителей. Я уверен, что страны Европейского Союза будут защищать свою экономику с помощью протекционистских мер. Я уверен, что денежные переводы будут продолжать снижаться. Республика Молдова больше не будет иметь возможности использовать потребительскую экономику – в принципе, мы зарабатываем деньги за рубежом, чтобы тратить их дома на товары и продукты иностранного происхождения», подчеркнул журналист.

В то же время, Никитуш ссылается на статью 126 Конституции Республики Молдова, которая гласит, что экономика молдавского государства является рыночной, социально ориентированной. «Второй пункт той же статьи гласит в подпункте с), что государство должно обеспечивать: защиту национальных интересов в сфере экономической, финансовой и валютной деятельности.

На основании Высшего закона молдавского государства правительственные власти могут/обязаны инициировать кампанию по поддержке, путем потребления продукции, производимой малым и средним отечественным производителем», написал он, добавив: «пандемия COVID-19 должна рассматриваться как возможность возобновления работы молдавского аграрного сектора путем введения защитных мер для отечественного производителя».

Кристина Гурез