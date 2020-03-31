Не обеспечил сотрудников средствами защиты – плати штраф!

Руководители муниципальных управлений и подразделений заплатят за свою беспечность. Об этом стало известно из публикации Генерального примара Иона Чебан на своей личной странице в соцсети Facebook.

- Дезинфекция улиц остается приоритетом. Сотрудники, которые выходят на места, должным образом оснащены. Каждое утро они опрыскивают специальным средством улицы, дворы жилых домов, парки столицы.

Если работники будут выходить на работу без защитной экипировки, то на руководителей подразделений будут накладываться штрафы, поскольку средства на закупку всего необходимого были переведены из резервного фонда. В нынешних условиях при необходимости мы выделим больше средств из резервного фонда, - написал градоначальник.

Также примар Кишинева еще раз напомнил, что было выпущено распоряжение не выпускать на работу пожилых людей, дабы не подвергать их риску заболеть вирусом нового типа COVID-19.

Напомним, что на территории республики объявлен «красный код» эпидемиологической опасности в связи с угрозой эпидемии коронавируса. В связи с этим по всей Молдове объявлен карантин и чрезвычайное положение.

Гражданам рекомендуется не покидать дома без критической необходимости, во избежание распространения опасной болезни.

Автор: Михаил Генчу