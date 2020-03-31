Европейские страны массово отказываются от китайских тестов на COVID-19

Нидерланды, Бельгия и Испания отзывают тысячи китайских масок и тестов на коронавирус из-за их низкого качества.

Власти Нидерландов уже отозвали из больниц 600 тыс. масок, так как они имеют дефектные фильтры, которые не защищают от вируса. Еще 700 тыс. масок из той же партии не будут распределять по больницам.

В то же время министерство здравоохранения Турции сообщило, что китайские тесты на COVID-19 не соответствуют стандартам точности.

По данным The Guardian, власти Испании также отозвали 9 тыс. тестов на коронавирус. Это сделали из-за того, что их точность составляла только 30%. В министерстве здравоохранения страны отметили, что тесты приобрели не напрямую у китайского производителя, а через поставщика в Испании. Теперь эта организация должна предоставить тесты на замену.

Китайское посольство в Мадриде сообщило, что тесты произвела компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology, которая не имеет государственной лицензии на продажу медицинских препаратов и оборудования в Китае.

Всего в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.