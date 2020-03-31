Почта обеспечит выдачу пенсий на дому

C 1 апреля 2020 года Почта Молдовы обеспечит получение на дому пенсий и других социальных пособий для пожилых людей.

– В соответствии с распоряжением №3 от 23 марта с 1 апреля 2020 года с помощью работников МВД будет обеспечено получение на дому пенсий и других социальных пособий, - уточнила представитель почтовой службы для Sputnik Молдова.

Также будет обеспечена выплата соцпомощи в почтовых отделениях на основании выданных Национальной кассой социального страхования списков бенефициаров.

График работы всех почтовых отделений в стране изменен. С 08.00 до 16.00 работают отделения в муниципии Кишинев, а с 08.00 до 14.00 - районные отделения.

Подготовил Михаил Генчу