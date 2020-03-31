Врач из Молдовы ответил возмущенной диаспоре: вы оплачивали тут хоть какие-то налоги?

Молдавский врач возмущен наглостью наших сограждан, возвращающихся из-за границы.

Он написал обращение ко всем представителям диаспоры, которые критикуют власть, где излагает свое видение на требования «возвращенцев», среди которых числится и бесплатная медицинская помощь.

При этом, ни один из представителей диаспоры не оплачивал налоги на территории страны, зато громко возмущаются в ответ на требование властей приобрести полис медицинского страхования.

Свое обращение доктор опубликовал на личной странице в соцсети Facebook.

- Интересный вопрос от диаспоры – где деньги, которые мы отправляли в страну? Ответный вопрос – а вы отправили их в Национальный банк или …? Может, вы заплатили какой-то налог, или пожертвовали деньги одной из больниц?

Или все же отгрохали трехэтажные хоромы, накупили люксовые машины и дипломы своим детям? Какие у вас могут быть претензии к этой стране? Да, воруют.

Но не вы ли привозите себе деньги из-за границы, затем открываете копеечные точки на базарах, через которые крутите дела на миллионы, оплачивая две бануцы за патент? Не вы ли говорите – «а почему я должен что-то платить этому государству, когда оно мне ничего не дало?».

Давайте будем честными – система здравоохранения содержится на бюджетные деньги тех, кто платит налоги, других вариантов нет. И тут вы приезжаете и платить не желаете. А с какой стати? Вы содержали собственные семьи, не чужим деньги раздавали.

Это мы, государственные работники на своей спине тащим систему социального страхования. Теперь еще и вас содержать? Гостите государственную медицину – покупайте полисы, как все. Нет? – идите к частным врачам, и хватит разводить полемику, - написал молдавский доктор на своей странице.

Автор: Михаил Генчу