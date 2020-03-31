Сбежавший из кишиневской РКБ мужчина с COVID-19 рассказал, почему не пошел домой

Ночью, когда все спали, он вышел из больницы через подвал - его угнетала больничная атмосфера.

Угнетала больничная атмосфера. Этим свой поступок объяснил 47-летний пациент с Covid-19, сбежавший из Республиканской клинической больницы. Мужчина не считает, что подверг риску всех, с кем контактировал целые сутки, пока его не вернули в палату.

''Я неделю принимал прописанные мне препараты. Видел, как ухудшается состояние других пациентов. Я испугался, что уже никогда не выйду из больницы. Со мной в палате было еще три человека. Врачи и медсестры работают круглосуточно. Они даже ночью не отдыхают '', - отметил беглец.

47-летний житель села Дэнчены Яловенского района рассказал, что обратился к врачу 11 марта из-за кашля и высокой температуры:

''Меня осмотрел семейный врач. Легкие были чистые. Он прописал мне противовирусный препарат и антибиотик. Сказал принимать пять дней. Но при повторном осмотре через два дня его насторожила моя высокая температура. Я чувствовал себя плохо, потел, высокая температура не спадала''.

Семейный врач направил мужчину в столичную больницу. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Тогда заболевшего поместили в РКБ. А в пятницу ночью он оттуда сбежал:

''Мне казалось, что я никогда не выйду из больницы. Приняв все лекарства, подумал, что курс лечения подходит к концу, и можно идти домой. Ночью, когда все спали, я нашел свои брюки, туфли, перчатки и куртку, оделся, надел маску и вышел из больницы. Выходил из здания через подвал''.

Мужчина рассказал, что дошел пешком до улицы Пана Халиппы. Там он поймал такси и поехал на работу: ''Я заехал на АЗС, чтобы взять зарплату. Затем поехал в центр Яловен. Домой решил не ехать, поскольку у меня пятеро детей. В Яловенах родственник дал мне ключи от пустовавшего дома. Хозяин дома сейчас в Чехии. Лег спать, а через некоторое время нагрянула полиция''.

Мужчина считает, что его действия никому не навредили - ни близким, ни коллегам, ни водителю такси. А всё потому что ни с кем не контактировал, держал дистанцию, носил маску и перчатки.

Полиция теперь устанавливает всех, с кем контактировал мужчина. Их поместят в карантин. Если же выяснится, что мужчина кого-то заразил, ему грозит уголовное наказание. В лучшем случае, он заплатит штраф в размере 22-ух с половиной тысяч леев.