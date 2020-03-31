Волонтеры оказывают помощь нуждающимся людям в Кишиневе

Более 400 человек стали волонтерами в рамках кампании «Вместе против COVID-19».

Идея привлечь добровольцев в рамках кампании «Вместе против COVID-19» приносит плоды. До сих пор зарегистрировано 394 добровольца, еще 45 добровольцев, должны начать свою деятельность сегодня.

Об этом рассказал в социальной сети генпримар Кишинева Ион Чебан, посетивший офис Главного управления социальной помощи и здравоохранения, где базируется команда волонтеров, которые в кризисной ситуации стараются облегчить жизнь самым незащищенным жителям города.

- За восемь дней с момента запуска «горячих линий» 0800-00080 и 0800-00090 на них поступили 239 звонков. В 196 случаях волонтеры вместе со специалистами Главного управления социальной помощи и здравоохранения помогли нуждающимся людям. Кроме того, около 50 человек без постоянного места жительства и ветераны ежедневно получают обеды от экономических агентов. Другие предприниматели внесли свой вклад в виде кроватей, одежды или топлива. И рядовые граждане делают пожертвования и помогают волонтерам, - сообщил Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Ион Чебан поблагодарил всех, кто откликнулся и присоединился к команде добровольцев. Он также рассказал, что завтра будут готовы жилеты, пошитые примэрией Кишинева для волонтеров, а это значит, что теперь их легко будет распознать. Также у добровольцев есть специальные удостоверения, которые они должны носить на видном месте.

– Благодарю всех партнеров, которые оказывают помощь. Только путем сотрудничества центральных и местных учреждений, волонтеров и всех людей доброй воли мы сможем преодолеть эти вызовы. Повторю, даже самые развитые страны, с лучшими системами здравоохранения, не ожидали подобного кризиса. Взаимная поддержка в эти моменты жизненно важна. От каждого из нас зависит здоровье людей. Вот почему в настоящий период оказание помощи пожилым людям, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями для нас – приоритет, – подчеркнул генпримар Кишинева.