Обращение к диаспоре, которая отказывается покупать медполис...

Просто удивительно, но у диаспоры есть абсолютно нелогичные претензии к государству.

Обращение соотечественника Вячеслава Гроза к диаспоре приобрело вирусную популярность. Мужчина пристыдил представителей диаспоры, которые не платят налоги, но требуют многого от властей.

- Интересный вопрос от диаспоры – где деньги, которые мы посылаем в страну… Встречный вопрос – а вы высылали их в Национальный банк или в казначейство? Вы заплатили хоть один налог, сделали дарение для больницы? Или построили дома в три этажа, купили шикарные машины, дипломы детям…

Какие у вас претензии к государству? Да, воруют… Но разве не вы являетесь теми, кто на деньги из-за границы открываете «точку» на базаре, имеете миллионные обороты, платите 2 копейки за патент и говорите: "А почему я должен давать этому государству, оно мне разве давало?". Давайте осознаем – санитарная система содержится за счет бюджетников, которые платят все налоги, потому что им некуда деваться… И вы хотите приехать и не платить? По какой такой причине?

Вы содержали собственные семьи, не давали денег кому-то постороннему. Мы, бюджетники содержим систему страхования за наш счет.

Должны содержать еще и вас? Хотите медицинскую помощь- покупайте полис как все, не хотите – тогда отправляйтесь в частные клиники.

И заканчивайте эту полемику.

Это написал Вячеслав Гроза на своей странице в социальной сети.

ПАВЕЛ МУНТЯН