«Отравленный» молдавский херес был орудием КГБ против иностранных шпионов

Британские таблоиды нашли «молдавский след» в своей истории.

Британское издание Daily Star выступило с «ошеломительным» разоблачением о якобе коварстве российского КГБ, использовавшего в своих операциях «ядовитое» молдавское вино.

В частности, речь идет об эпизоде, произошедшем в Молдове 1967 году, описанном в одном из документов, хранящихся в Национальном архиве. В поисках чего-нибудь «остренького» сотрудник архива наткнулся на досье с названием «Инцидент в Кишиневе с участием британского военного атташе» времен холодной войны.

Так вот, согласно найденным документам, британский военный атташе бригадный генерал Тони Харпер и его американский коллега полковник Билл Спар обладали дипломатическим статусом. Однако в Кремле посчитали, что их поездка в СССР связана со сбором разведданных о советских войсках.

Каким образом дипломаты оказались в Молдове и в Кишиневе, в статье не говорится, только указывается, что для них был забронирован номер в гостинице «Кишинэу». Там бравые вояки приналегли на спиртное, употребив порядка пяти бокалов молдавского хереса на брата. Такая доза крепкого алкоголя, естественно, свалила вояк с ног. Однако, как утверждается в документах, херес был отравлен. Отметим, каких-либо документальных доказательств издание не представило.

- КГБ начинил вино токсинами, которые заставляли тайных агентов ходить «одеревеневшими и негнущимися», прежде чем их стошнило, они падали в обморок и теряли сознание. Россия уже более 50 лет назад охотилась на шпионов с помощью отравленного вина. Затем агенты из секретной службы врывались в их гостиничные номера и обыскивали их в поисках секретов. Зловещий заговор был раскрыт в 1967 году, когда две жертвы проснулись во время обыска, - сообщает Daily Star.

Как утверждает исследователь Национального архива, в КГБ специально пригласили западных дипломатов попробовать «экспериментальные хересы», сдобренные химическим нервно-паралитическим веществом. Однако находившийся в вине препарат так и не был идентифицирован, но при этом точно известно, что он действовал на центральную нервную систему жертв.

Однако самое интересное – впереди: согласно цитируемым документам, на территории бывшей Советской Республики Молдова действовал завод, который специально для целей КГБ производил «отравленный» херес. Оба участника инцидента, как утверждает издание, были подвергнуты тяжелому испытанию вследствие организованной Кремлем клеветнической компании, целью которой было разрушить их карьеру, изобразив дипломатов пьяницами.

Автор Михаил Генчу