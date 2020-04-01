Депутат Григоре Новак разоблачил популизм Канду

Обращение Канду к молдаванам, заблокированным за границей из-за коронавируса, вызывает множество вопросов.

В частности, депутат Григоре Новак оказался в полном недоумении в связи с заявлением экс-спикера о якобы оказываемом им и его группой давлении на власти с целью организации чартеров для возвращения домой наших соотечественников. И все же он решил не игнорировать заявление Канду а просто задать ему несколько вопросов.

- Сначала я пытался найти логику в том, что пишет Канду, но так и не нашел, поэтому, пожалуйста, помогите мне понять, каковы заслуги г-на Канду в отношении чартерных рейсов, организованных правительством ?! Г-н Канду на полном серьезе пишет, что «благодаря оказываемому нами давлению власти на этой неделе разрешили несколько чартерных рейсов».

Г-н Канду, можно более конкретно узнать, какое давление вы оказали на власть, что в результате они уступили и организовали эти чартерные рейсы? Какова в этом ваша заслуга или команды, которую вы представляете? – пишет Георге Новак на своей странице в Facebook.

Единственное, что приходит в голову, что Канду вступил в пляски с Майей Санду и спасителем народа Бельц Усатым в качестве нового претендента в борьбе за правый электорат, заключает Новак. А вы как думаете?

Автор Михаил Генчу