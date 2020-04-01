Не время сводить политические счеты! Сегодня надо думать только об одном – о спасении людей! - Головин

Руководитель Центра скорой медицинской помощи призвал оппозицию проявить ответственность либо… самоизолироваться.

Руководитель Центра скорой медицинской помощи Борис Головин обратился к оппозиции с просьбой отложить политические баталии на потом, когда пандемия отступит, и не мешать своими постоянными придирками и критикой тем, кто принимает сейчас решения. Он отметил, что «сейчас не время думать о выборах – до них еще нужно дожить, в буквальном смысле».

- Уважаемые представители политического класса Республики Молдова! Обращаюсь к вам как врач, как руководитель Центра скорой медицинской помощи. Обращаюсь к вам как человек, который не понаслышке знает, с какими невероятными нагрузками сталкивается сегодня наша система здравоохранения, какой профессиональный и гражданский подвиг совершают медицинские работники. Ежедневно они рискуют своей жизнью и жизнью своих близких, чтобы остановить распространение вируса, спасти инфицированных, вернуть их в семьи, в общество. Поверьте, что этим людям, настоящим героям нашего времени, тошно наблюдать за тем, как некоторые из вас, уважаемые политики, пытаются использовать кризисную ситуацию в своих электоральных целях. Поверьте, сегодня не время думать о выборах! До них еще надо дожить. В буквальном смысле. Сегодня не время сводить политические счеты! Сегодня надо думать только об одном: о спасении людей! – обратился к политикам Борис Головин.

Врач также отметил, что критика оппозиции может и была бы уместной, если бы власти не следовали бы какому-то общеизвестному протоколу действий в кризисной ситуации. Но мир сталкивается с подобной бедой впервые. И сейчас никто, ни одно правительство, ни один президент на планете Земля не знает, как правильно вести себя во время коронавирусного кризиса.

- Многие решения приходится принимать буквально на ходу. Возможно, не все они абсолютно эффективны. Но мы исходим, в том числе, и из реальной ситуации, в которой находится Молдова. А к ее формированию приложили руку и те, кто сегодня называет себя оппозицией и огульно критикует любые решения власти. Уважаемые политики, если у вас действительно есть лучшие решения для обуздания распространения инфекции, поддержания баланса в социальной и экономической сферах, поделитесь своими предложениями с теми, кто уполномочен принимать решения. Сегодня нам всем следует быть в оппозиции по отношению к одному единственному противнику - вирусу. Сегодня самое время проявить хотя бы малую толику ответственности и патриотизма.

Если же вы не способны на это, лучше самоизолируйтесь во всех смыслах этого слова. Обращаюсь к вам от имени всех медицинских работников, которые находятся сегодня на переднем крае борьбы с эпидемией. Не пугайте и не провоцируйте людей, не выступайте с деструктивной критикой, не сводите на нет усилия тысяч людей, которые сегодня пытаются справиться с кризисом. Поверьте, потом вам будет за это стыдно. Сцепиться в политической драке друг с другом вы всегда успеете. Отложите это до лучших времен, когда пандемия отступит. А сегодня молдавскому обществу необходимо единство. Вы можете в этом помочь. Так сделайте же это! Докажите, что вы любите Молдову. Докажите, что вы порядочные люди и не готовы добиваться своих политических целей ценой жизни и здоровья сограждан. Помогите стране своими заинтересованными советами, своими зарубежными связями, либо... своим молчанием. Спасибо за понимание, - призвал Борис Головин.