1 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Не время сводить политические счеты! Сегодня надо думать только об одном – о спасении людей! - Головин
01.04.2020

Руководитель Центра скорой медицинской помощи призвал оппозицию проявить ответственность либо… самоизолироваться.

Руководитель Центра скорой медицинской помощи Борис Головин обратился к оппозиции с просьбой отложить политические баталии на потом, когда пандемия отступит, и не мешать своими постоянными придирками и критикой тем, кто принимает сейчас решения. Он отметил, что «сейчас не время думать о выборах – до них еще нужно дожить, в буквальном смысле».

- Уважаемые представители политического класса Республики Молдова! Обращаюсь к вам как врач, как руководитель Центра скорой медицинской помощи. Обращаюсь к вам как человек, который не понаслышке знает, с какими невероятными нагрузками сталкивается сегодня наша система здравоохранения, какой профессиональный и гражданский подвиг совершают медицинские работники. Ежедневно они рискуют своей жизнью и жизнью своих близких, чтобы остановить распространение вируса, спасти инфицированных, вернуть их в семьи, в общество. Поверьте, что этим людям, настоящим героям нашего времени, тошно наблюдать за тем, как некоторые из вас, уважаемые политики, пытаются использовать кризисную ситуацию в своих электоральных целях. Поверьте, сегодня не время думать о выборах! До них еще надо дожить. В буквальном смысле. Сегодня не время сводить политические счеты! Сегодня надо думать только об одном: о спасении людей! – обратился к политикам Борис Головин.

Врач также отметил, что критика оппозиции может и была бы уместной, если бы власти не следовали бы какому-то общеизвестному протоколу действий в кризисной ситуации. Но мир сталкивается с подобной бедой впервые. И сейчас никто, ни одно правительство, ни один президент на планете Земля не знает, как правильно вести себя во время коронавирусного кризиса.

- Многие решения приходится принимать буквально на ходу. Возможно, не все они абсолютно эффективны. Но мы исходим, в том числе, и из реальной ситуации, в которой находится Молдова. А к ее формированию приложили руку и те, кто сегодня называет себя оппозицией и огульно критикует любые решения власти. Уважаемые политики, если у вас действительно есть лучшие решения для обуздания распространения инфекции, поддержания баланса в социальной и экономической сферах, поделитесь своими предложениями с теми, кто уполномочен принимать решения. Сегодня нам всем следует быть в оппозиции по отношению к одному единственному противнику - вирусу. Сегодня самое время проявить хотя бы малую толику ответственности и патриотизма.

Если же вы не способны на это, лучше самоизолируйтесь во всех смыслах этого слова. Обращаюсь к вам от имени всех медицинских работников, которые находятся сегодня на переднем крае борьбы с эпидемией. Не пугайте и не провоцируйте людей, не выступайте с деструктивной критикой, не сводите на нет усилия тысяч людей, которые сегодня пытаются справиться с кризисом. Поверьте, потом вам будет за это стыдно. Сцепиться в политической драке друг с другом вы всегда успеете. Отложите это до лучших времен, когда пандемия отступит. А сегодня молдавскому обществу необходимо единство. Вы можете в этом помочь. Так сделайте же это! Докажите, что вы любите Молдову. Докажите, что вы порядочные люди и не готовы добиваться своих политических целей ценой жизни и здоровья сограждан. Помогите стране своими заинтересованными советами, своими зарубежными связями, либо... своим молчанием. Спасибо за понимание, - призвал Борис Головин.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.