Мрачный прогноз главы Минздрава Молдовы: Число больных Covid-19 может достичь 28 тысяч, а осенью будет вторая волна коронавируса

Пик ещё не был достигнут и ожидается в первые 2 недели апреля

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну приняла участие в передаче "Четвертая власть" на канале М4. Там она заявила, что, согласно расчётам Всемирной Организации Здравоохранения, число заражённых Covid-19 в Молдове может достигнуть цифры в 28 000 человек .

Пик ещё не был достигнут, он ожидается в первые 2 недели апреля. Министр здравоохранения надеется, что до 15 мая карантин будет снят для граждан, но не уверена в этом на 100 процентов.

Кроме того, заявила министр, осенью нас ожидает вторая волна Covid19, в связи с понижением температуры воздуха.

ПАВЕЛ МУНТЯН