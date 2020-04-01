1 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Мрачный прогноз главы Минздрава Молдовы: Число больных Covid-19 может достичь 28 тысяч, а осенью будет вторая волна коронавируса
01.04.2020

Пик ещё не был достигнут и ожидается в первые 2 недели апреля

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну приняла участие в передаче "Четвертая власть" на канале М4. Там она заявила, что, согласно расчётам Всемирной Организации Здравоохранения, число заражённых Covid-19 в Молдове может достигнуть цифры в 28 000 человек .

Пик ещё не был достигнут, он ожидается в первые 2 недели апреля. Министр здравоохранения надеется, что до 15 мая карантин будет снят для граждан, но не уверена в этом на 100 процентов.

Кроме того, заявила министр, осенью нас ожидает вторая волна Covid19, в связи с понижением температуры воздуха.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
75
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.