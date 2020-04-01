Георге Костандаки: Как не допустить продовольственного кризиса и кризиса безработицы

«После того, как пройдёт пандемия COVID-19, люди вспомнят, что на первое место должны ставить самое необходимое для человека: обеспечение себя едой, одеждой, крышей над головой, средствами защиты здоровья, и не только обеспечить себя сиюминутно, но и создавать неприкосновенные стратегические запасы». Так думает Георге Костандаки, председатель Социально-политического европейского центра, доктор экономики.

«Молдова не была готова к такому событию, - считает он. - Думаю, что ни одна страна в мире не была готова. За последние 30 лет после распада СССР практически вся инфраструктура обеспечения действий в условиях чрезвычайного положения была разрушена, обворована и уничтожена, осознанно или неосознанно». Что будет происходить в экономике РМ и чему уделить больше внимания? Об этом профессор рассказал «Молдавским ведомостям».

Нас ждет неутешительное сокращение объёма экспортно-импортных операций

- Весь мир готовится пересмотреть прогнозы развития. Неутешительный прогноз на 2020 год дает МВФ. Некоторые считают, что замедление составит около 1,5-2,0 процента. По моим расчётам, это оптимальный сценарий развития мировой экономики. Но учитывая то, как распространяется COVID-19 в экономически ведущих странах США, Германии, Франции и других, прогноз может быть другим, более неутешительным.

Для нашей страны, в первую очередь, изменится структура экспортных операций - как качественно, количественно, так и географически. С одной стороны, объем экспорта будет зависеть от сокращения объема товаров, произведенных молдавскими компаниями, а с другой - падением спроса на определенный период со стороны наших коммерческих партнеров.

Учитывая действия ЧП на территории Молдовы и другие факторы, влияющие на рост экономики, можно с уверенностью сказать, что объём экспортно-импортных операций сократятся приблизительно на 25 миллиардов лей - на 13 процентов, это примерно 157 миллиардов против 180,2 миллиарда в 2019 году.

Влияние снижения экспортно-импортных операций на объём ВВП в условиях Молдовы - примерно минус 25 процентов. Это влияние появляется за счёт разницы между импортом и экспортом в более чем 2 раза, а мы знаем, что чем больше экспорт, тем больше его положительное пропорциональное влияние на объём ВВП.

Расчёты показывают, что влияние ЧП на рост ВВП в 2020 году будет негативным и составит около 1,7 процента, учитывая объявленный запрет на деятельность компаний из определенных отраслей. Ожидается снижение в розничной торговле, за исключением торговли продуктами питания, фармацевтическими продуктами и топливом, в секторе коммерческих рынков, в центрах восстановления, в том числе санаторно-курортных, в заведениях общественного питания, транспорте.

РМ может столкнуться с резким ростом безработицы

Последствия ЧП в Молдове будут определяться в зависимости от продолжения и состояния сохранения отношений между близкими с нами странами, а также ситуации на Европейском континенте и странами СНГ. РМ может столкнуться с резким ростом безработицы.

Анализ влияния пандемии в тех странах, наши граждане работают, показывает, что последствия будут не в их пользу. По данным, представленным европейским странам, которые наиболее страдают от удара пандемии COVID-19, наиболее уязвимы люди старшего возраста, их много в таких странах, как Италия, Испания, Франция, Германия, Португалия, Великобритания и другие. Именно там в сфере обслуживания пенсионеров занято большое количество наших граждан. Смертность в этом сегменте повлечет за собой и высвобождение большого числа наших граждан.

Кроме того, в этих странах экономические проблемы приведут к закрытию многих рабочих мест и росту безработицы на всём пространстве ЕС. Из-за этого наши граждане не смогут найти себе работу, большое число вернется на родину. Малые и средние предприятия в первые две недели уже ощутили удар ЧП, многие приостановили свою деятельность, рискуют потерять работников, теряют клиентов и источники сырья.

С этим столкнутся гастарбайтеры, вернувшись домой. Молдова рискует пострадать от кризиса безработицы.

1,5 процента - доля трансфертов гастарбайтеров в формировании ВВП

- Внутренний валовой продукт Молдовы в 2019 год составил около 210,0 миллиардов лей, или около 12,22 миллиарда долларов. В сравнение с объёмом ВВП поступление валюты от наших граждан за 2019 год составило 9,98 процента - 1,22 миллиарда долларов.

За последние 7 лет денежные поступления в РМ от граждан, работающих за рубежом, в миллионах долларах США, составили (2014 – 2019):

Названия показателя

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Всего чистых поступлений пересчитанных в USD

1222,89

1266,84

1199,97

1079,24

1129,36

1612,96

На покупку товаров народного потребления, оплата услуг и прочие уходят около 65 процентов трансфертов - 793 миллионов долларов. Другая часть направляется на сбережения, покупку недвижимости и других объектов, она меньше влияет на формирование ВВП.

Поступления денег из-за рубежа участвуют в формировании ВВП не прямо, а косвенно, через налоги на товары и услуги. Если учитывать долю таких налогов в ВВП, около 13 процентов, то доля налогов от трансфертов из-за рубежа даже при включении всей суммы, составит около 1,5 процента! Много это или мало?

Колебания на валютном рынке провоцируют рост цен на всё

- В январе объём поступлений денег из-за рубежа составил 85,56 миллиона долларов, а в феврале - 94,64 миллиона. Если в конце февраля удар по странам ЕС ещё не предвещал такого состояния, то сегодня все кардинально изменилось. Поступления денег резко сократятся, возможен дискомфорт на валютном рынке. Учитывая, что в структуре экспортно-импортных операций Молдовы соотношение один к двум - не исключается временный дефицит на валютном рынке, что, вероятно, повлечет за собой сбой в курс молдавского лея. Колебания на валютном рынке провоцируют рост цен. Не хочу быть пессимистом, но все прогнозы говорят в пользу моей версии.

Как не допустить продовольственного кризиса

- Сейчас трудно прогнозировать, как поведёт себя экономика и реальный сектор после 15 мая.

Неизвестно, сколько продлится ЧП. Если до 15 мая, это одно, но если ещё на месяц-другой, то прогнозы однозначно неутешительны. Властям придётся предпринимать экстраординарные меры по обеспечению населения продовольствием и товарами первой необходимости минимум на 9-12 месяцев.

В структуре национальной экономики сельскохозяйственный сектор играет ощутимую роль. Ключевой фактор в развитии этого сектора - климатические условия. В приоритетном порядке необходимо разработать стратегию обеспечения всем необходимым для полного и повсеместного развертывания работ фермерских и аграрных хозяйств.

Уже сейчас экономические агенты, которые заняты в аграрной сфере и в животноводческом комплексе, а также предприятия по переработке должны получить всё необходимое - финансирование, ГСМ, семена, пестициды, технику, удобрения и транспорт.

Кроме того, они должны быть обеспечены дешёвыми финансовыми средствами, а может, и вовсе бесплатными и на среднесрочных условиях, налоговыми льготами на 2020 год, льготами на все комплектующие, на горючее и транспорт. Мы должны понимать, что в нынешних условиях от этих решений зависит то, будет ли продовольственный кризис.

Наши сограждане развивали экономику зарубежных стран

- КризисCOVID-19 очень многих застал врасплох, вызвал панику и среди гастарбайтеров. Опасение стать ненужными в этих странах вызвало страх. Сначала из Италии, затем из Испании наши граждане стали массово возвращаться домой, зная, что здесь ситуация не лучше, а с точки зрения подготовки и обеспечения охраны здоровья намного хуже, страна не способна выдержать масштабный эпидемиологический кризис.

Так мы столкнулась ещё с одной проблемой: наши граждане стали обузой для тех стран, где находились и которые развивали – зарубежные страны не смогли обеспечить прибывших всем необходимым.

Исследования показывают, что число наших граждан за рубежом, занятых в трудовой сфере, составляет около 500 тысяч в среднем с учетом сезонных работ. По расчётам последних лет, годовой ВВП, производимый ими за рубежом, составляет около 30 миллиардов долларов. Имеется в виду именно вновь созданная добавленная стоимость во всех европейских странах, в Израиле и России.

Учитывая динамику последних 20 лет, ВВП, производимый за рубежом нашими гражданами, составляет более 200 миллиардов долларов. Наши сограждане развивали их экономику, инфраструктуру, формировали медицинские и пенсионные фонды, создавали и развивали их социальные условия.

Обратиться к странам, из которых едут гастарбайтеры, с просьбой о безвозвратной помощи

- Молдова более 20 лет является экспортёром рабочей силы, тратя на обучение, воспитание огромные средства -об этом на протяжении всех лет говорит общество.

По расчётам и прогнозам только в 2020 году можно ожидать возврата в РМ около 120-130 тысяч наших сограждан из европейских стран и России из-за сокращения рабочих мест. Под угрозой остаться без средств ещё до 100 тысяч наших сограждан, которые каждый год выезжали на сезонный заработок в страны ЕС и Россию.

Таким образом, можно ожидать падения поступлений денежных средств минимум на 30-35 процентов. В 2020 году сокращение поступления валюты из-за рубежа может достичь 40-50 процентов.

Исходя из этого наша страна может обратится к странам, из которых ожидается возврат наших сограждан, с просьбой об оказании технической, материальной и финансовой безвозвратной помощи на последующие годы, пока наша экономика сможет большую часть этих людей включить в социальный и экономический оборот. В противном случае нас ожидает социальный и экономический коллапс.

Кризис – повод для стимулирования стратегических отраслей

- Кризис принесет глубокие перемены во всём мире. Молдове не обособиться. Действия правительства - правильные, но немного запоздалые. Еще 20 февраля нужно было объявить ЧП, закрыть воздушное пространство и полностью границы, задействовать остальные рычаги внутренней защиты населения от COVID-19.

Из всех секторов экономики сильнее всего пострадает МСП - воздействие на малые и средние предприятия будет необратимым. Считаю необходимым найти и предоставить возможность кредитования МСП с нулевым процентом.

Пострадают сферы услуг и отдыха, туризма, розничной торговли, организации мероприятий и многие другие.

Некоторые области бизнеса, которые считаются стратегическими и приоритетными, нужно освободить полностью или частично, в худшем случае перенести оплату налогов, в том числе связанных с выплатой заработной платы на карантинный период.

Потребуется продление срока исчисления и уплаты фискальных обязательств, без применения штрафных санкций и увеличений пени, реструктуризация сроков платежей или продление срока исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль.

Другая необходимая мера состоит в перенесении и пересмотре сроков платежей поставщиков коммунальных услуг без остановки их предоставления.

Также нужно поддержать выплату заработной платы работникам, находящимся в принудительном отпуске в связи с карантином. Одним из решений может быть использование государственных социальных взносов, причитающихся работодателю для выплаты этих компенсаций.

В создавшихся условиях необходимо пересмотреть модель социально-экономического развития, ставя акцент на человеческих ресурсах как основном капитале. Нужно будет менять подход к финансово-банковской системе так, чтобы эти институты выполняли реально свою роль в развитии бизнеса, а не стали их тормозом.

Во всех странах будет расти роль государства в развитие бизнеса. Руководство должно разработать стратегию стимулирования стратегических отраслей, которые обеспечивают в первую очередь наш рынок и смогут вывести на международный рынок конкурирующую продукцию.

Замедление роста экономики или даже её рецессия отразятся крайне негативно на социальной инфраструктуре, формировании пенсионных фондов и фондов социального обеспечения, медицинского страхования, увеличения зарплат сотрудников бюджетной сферы –здравоохранении, образовании, полиции, армии и всех остальных.

Георге КОСТАНДАКИ