Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами», – передает Teleprogramma.pro слова Жасмин.

Она пояснила, что у нее была высокая температура и сильный кашель, из-за которых она десять дней пролежала дома. По ее словам, ребенок после болезни «капитально подсадил почки».

Жасмин также рассказала, что посещала вечеринку сестры композитора Игоря Крутого, где находился артист Лев Лещенко, у которого подтвердили заражение COVID-19. Она отметила, что поздоровалась с ним, однако их беседа была недолгой.

Позже пресс-секретарь певицы Жасмин Елена Белышева в разговоре с РИА «Новости» опровергла информацию о том, что исполнительница переболела коронавирусом. По ее мнению, это было сказано в шутку, просто чтобы поддержать разговор.

«Она не сказала, что она переболела точно. Она сказала, что читала в интернете, что есть мнения врачей, мол, в России в общем-то уже кто-то мог переболеть и до февраля, до того, как активно начали освещать проблему эпидемии коронавируса. Она по своим ощущениям, у нее в декабре было очень сильное заболевания, необычный для нее кашель, необычная для нее высокая температура. И переболела вся ее семья, сын маленький. Я думаю, что она пошутила скорее, что вот, она думает, что она уже переболела коронавирусом. Никто никаких тестов не делал, никаких гарантий нет, никакого подтверждения диагноза нет. Это было просто чтобы поддержать разговор. Может быть, но может быть и нет», – рассказала Белышева.

На прошлой неделе в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию, а через несколько дней перевели в обычную палату.

Друг артиста Владимир Винокур рассказал, что состояние Лещенко, госпитализированного с коронавирусом, улучшается.