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Экономика
Майя Санду: Мер, предложенных государством, недостаточно, чтобы сохранить рабочие места
01.04.2020

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду считает, что экономических мер, предложенных государством 30 марта, недостаточно, чтобы сохранить рабочие места.

Как передает "ИНФОТАГ", она отметила в социальных сетях, что "предложенные меры - возмещение предприятиям, вынужденно прекратившим деятельность, налогов и социальных взносов с доходов физических лиц, и увеличение минимального пособия по безработице, недостаточны".

"Только крупные предприятия, которые смогут выплачивать зарплаты, выиграют от этих мер. А малые и средние предприятия, которые осуществляют выплаты на основе текущего оборота, не имеют возможности платить ни зарплату, ни налоги. И предлагаемые меры могут сделать увольнение более привлекательным, поскольку пособие по безработице получат только те, кто потерял работу", - отметила Санду.

Она вновь призвала власти обеспечить "выплату в течение трех месяцев 75% от базовой заработной платы пострадавшим от технической безработицы, чтобы сохранить рабочие места и предотвратить цепное банкротство предприятий в активной стадии кризиса".

"Учитывая замедление экономической активности и принимая во внимание прогнозы глобального экономического спада, мы настоятельно призываем правительство также принять срочные и решительные меры для обеспечения доступа компаний к ликвидности. Это замедлит экономический спад и даст домохозяйствам, экономическим агентам и государственным учреждениям возможность проанализировать последствия кризиса и адаптировать свою деятельность в соответствии с новыми реалиями", - отметила Санду.


 
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