1 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Игорь Додон после встречи с представителями крупнейших сетевых магазинов: "Цены расти не будут!"
31.03.2020

В ходе встречи обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания и товарами, проблема цен и внедрение на объектах торговли мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.

Президент страны Игорь Додон провел встречу с представителями крупнейших сетевых магазинов, в ходе которой обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания и товарами, проблема цен и внедрение на объектах торговли мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.

Представители делового сообщества заявили, что располагают достаточным объемом продуктов питания на складах, чтобы обеспечить население необходимыми товарами, а также о своей готовности не повышать цены.

В тоже время было отмечено, что в магазинах применяются профилактические меры, а клиентов призывают соблюдать социальную дистанцию.

Президент страны Игорь Додон сообщил, что власти уделяют особое внимание этому важному сегменту экономики с тем, чтобы обеспечить граждан необходимыми продуктами питания по разумным ценам.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.