Игорь Додон после встречи с представителями крупнейших сетевых магазинов: "Цены расти не будут!"

В ходе встречи обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания и товарами, проблема цен и внедрение на объектах торговли мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.

Президент страны Игорь Додон провел встречу с представителями крупнейших сетевых магазинов, в ходе которой обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания и товарами, проблема цен и внедрение на объектах торговли мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.

Представители делового сообщества заявили, что располагают достаточным объемом продуктов питания на складах, чтобы обеспечить население необходимыми товарами, а также о своей готовности не повышать цены.

В тоже время было отмечено, что в магазинах применяются профилактические меры, а клиентов призывают соблюдать социальную дистанцию.

Президент страны Игорь Додон сообщил, что власти уделяют особое внимание этому важному сегменту экономики с тем, чтобы обеспечить граждан необходимыми продуктами питания по разумным ценам.

ЛИДИЯ ТКАЧ