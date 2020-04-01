Игорь Додон после встречи с представителями крупнейших сетевых магазинов: "Цены расти не будут!"

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В ходе встречи обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания и товарами, проблема цен и внедрение на объектах торговли мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.
Президент страны Игорь Додон провел встречу с представителями крупнейших сетевых магазинов, в ходе которой обсуждались три главных вопроса: обеспечение магазинов продуктами питания и товарами, проблема цен и внедрение на объектах торговли мер безопасности в связи с профилактикой коронавируса.
Представители делового сообщества заявили, что располагают достаточным объемом продуктов питания на складах, чтобы обеспечить население необходимыми товарами, а также о своей готовности не повышать цены.
В тоже время было отмечено, что в магазинах применяются профилактические меры, а клиентов призывают соблюдать социальную дистанцию.
Президент страны Игорь Додон сообщил, что власти уделяют особое внимание этому важному сегменту экономики с тем, чтобы обеспечить граждан необходимыми продуктами питания по разумным ценам.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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