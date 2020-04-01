Пощечина ЕС: Есть ли цена у 10 000 тестов, которые привезли в Молдову из России

Прежде всего, обращает на себя внимание своевременность доставки в республику тестов для диагностики коронавируса. Извлекают ли молдавские граждане уроки из того, что происходит, сидя на карантине?

27 марта спецрейсом из Москвы в Кишинев былы доставлены 10 тысяч тестов для диагностики коронавируса. Нельзя сказать, что данный факт оказался незамеченным, об этом сообщили местные СМИ. Но событие было немного недооценено и недостаточно осмысленно.

Прибыли вовремя

Нет, президент Молдовы Игорь Додон выразил официальную благодарность Российской Федерации за поддержку в трудную минуту. Не вызывает сомнения, что и рядовые граждане признательны россиянам за помощь. Речь о других нюансах, вопросах и слоях, которые как бы обволакивают этот факт.

Прежде всего, обращает на себя внимание своевременность доставки в Молдову тестов для диагностики коронавируса. У молдавского общества к тому моменту возникла определенная озабоченность в связи с проверкой граждан на коронавирус. Число зараженных стало быстро расти. В страну прибывают тысячи мигрантов, и возникало опасение, что потенциальных носителей болезни не проверяют, так как тестов не зватает. И некоторые политики даже подняли тему, требуя приобрести миллион систем, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда. Оставим в стороне тему закупки тестов в больших объемах и массовой проверки населения – пусть этим занимаются эксперты. Отметим, что российские экспресс-системы прибыли вовремя и позволят молдавским медикам действовать более оперативно и точно в момент, когда поступает все больше пациентов с подозрением на COVID-19. А это очень важно, когда медицинская система нашей страны, как и других государств, мягко говоря, не совсем готова к экстремальным обстоятельствам.

Много или мало?

Как рассказывают СМИ, экспресс-тесты разработали российские и японские ученые. Они одобрены Росздравнадзором, а эффективность подтверждена в лабораториях ОАЭ, Японии и Австрии. Важный нюанс: экспресс-тесты в пять раз дешевле стандартных аналогов из стран Европы.

Достаточно ли количество прибывших систем для Молдовы? Лучшие мировые эксперты говорят, что нет необходимости в массовом тестировании населения. В центре внимания должны быть люди с соответствующими симптомами и из групп риска (медики, полицейские пограничники, граждане, прибывающие из крупных очагов заражения и т.д.).

И все же для понимания приведем ряд цифр. В России в момент отправки в Молдову тестов было проверено порядка 250 тысяч человек. Если иметь в виду, что в РФ проживает 144 млн. человек, а в Молдове 2.6 млн. (в 55 раз больше), то для нашей страны 10 000 тестов равнозначны возможности проверки в России 550 тысяч человек. Как видим, к нуждам Молдовы в России отнеслись действительно по-братски, так как возможности тестирования населения с учетом пропорций в двух государствах вполне соотносятся.

России есть что предложить кроме тестов

Но важно отметить, что 10 000 тестов для диагностирования коронавируса – только первая часть медицинского груза для нашей страны.

В последние дни пришла информация, что в России появились уникальные наработки для борьбы с опасным заболеванием. Речь идет о трех медицинских препаратах, которые проявляют эффективность в лечении COVID-19. И прежде всего, противомалярийный препарат «Мефлохин». Он включен российскими врачами в схему лечения коронавирусной инфекции нового типа. Аналогичные препараты используются сейчас и другими странами. Но, по мнению ряда иностранных экспертов, «Мефлохин» не только эффективен в борьбе с заболеванием, но и менее токсичен, чем его зарубежные аналоги, что очень важно для пациентов, ослабленных сопутствующими заболеваниями, и тяжелобольных. Также в России с помощью Искусственного Интеллекта научились распознавать коронавирусную инфекцию по рентгеновским снимкам.

Кроме этого, россияне разработали уникальную методику использование разогретой до высоких температур смеси гелия и кислорода при лечении пациентов с дыхательной недостаточностью. Что очень актуально для больных COVID-19.

И принципиально важно — российские ученые заявили, что где-то к лету будет готова и вакцина против коронавируса.

Если посмотреть правде в глаза

Эти факты говорят о том, что в России существуют начальные базовые наработки, остро необходимые для борьбы с опасной инфекцией. И то, что Москва недавно оказала поддержку Кишиневу, дает надежду молдаванам — в будущем они могут полагаться на помощь россиян. Увы, потенциал Молдовы таков, что в случае экстремальных бедствий она всегда вынуждена обращаться к кому-то за поддержкой. А если посмотреть правде в глаза, то в последние годы и без всякого рода бедствий политика нашей страны сводилась к получению иностранной помощи и заимствований. Ходим по миру с протянутой рукой.

Безусловно, помощь РФ Молдове в сложной ситуации стала возможной после изменения внешней политики нашего государства.

Давайте вспомним, что еще год назад власть в стране принадлежала людям, которые проводили в отношении России враждебный курс. Было большое количество инцидентов и негативных действий на государственном и дипломатическом уровне, СМИ, культуры и т.д.

Была ли политика молдавского государства (за исключением президента) в тот период дальновидной и соответствовала ли она интересам граждан? Сегодня мы видим насколько ущербными и опасными для нашей страны и народа являются конфронтация и желание за кредиты и гранты дружить против кого-то. В частности, России.

Многострадальному народу Молдовы стоит перекреститься

Увы, и даже после того, как при поддержке России (США и ЕС) удалось предотвратить госпереворот, двоевластие и гражданское противостояние и изгнать из страны криминального олигарха, настоящее потепление между Кишиневом и Москвой не наступило. Правительство Майи Санду не торопилось размораживать отношения двух государств. Лидер ПДС постоянно откладывала визиты в Москву, хотя сама же их и анонсировала. Не секрет, что кроме неэффективной деятельности правительства ACUM, нежелание выстраивать ровные и продуктивные отношения с Востоком были серьезным доводом для принятия решения об отставке кабмина Санду.

Если смотреть на ход событий осени изо дня сегодняшнего, то, похоже, что многострадальному народу Молдовы стоит перекреститься.

Великий Разоблачитель

Коронавирус оказался Великим Разоблачителем. Когда эпидемии стали распространяться в странах Европы для многих людей на континенте и, конечно же, в Молдове наступил момент истины. Всем стала понятна цена европейского единства и солидарности, «высоких стандартов» в области медицины, а также всех этих амбициозных заявлений, слов и рекомендаций, исходящих из Брюсселя.

Выяснилось, что западные «учителя», обучавшие молдаван высоким нормам, сами действуют как жулики, конфискуют остродефицитные маски, аппараты вентиляции, принадлежащие другим странам. А в системах здравоохранения европейских стран не образцовый порядок, а острый кризис. Они запущены, неэффективны и сильно недофинансированы. В Испании, как с болью говорит пресс-секретарь Союза медсестер Satse Мария Хосе Гарсия, «медсестер посылают лечить инфицированных пациентов в рваных халатах, без масок, защитных очков и перчаток». Это цитата из СМИ Великобритании (издания The Guardian), а не России.

То же самое говорят и польские врачи: «У нас не хватает масок, очков, перчаток, защитных костюмов, и нас не научили, как снимать костюмы таким образом, чтобы не заразить друг друга…».

Пощечина ЕС

Братья по Европейскому Союзу не пришли вовремя на помощь Италии и Испании. И все это не фейки и пропаганда, как утверждают в Брюсселе, а также созданные на деньги ЕС псевдонезависимые СМИ. Это — неоспоримый факт. Нельзя отрицать, что Россия направила в Италию 14 самолетов ИЛ-76 с помощью, военных медиков, что в Ломбардию раньше всех прибыли китайские врачи, знающие как лечить больных COVID-19.

В последние дни стало известно, что Институт военной медицины и Центр международной помощи Польши приняли решение отправить на север Италии, в Ломбардию, миссию из 15 врачей, 7 из которых — специалисты по интенсивной терапии. Медики будут работать в полевом госпитале в Бергамо около недели. В институте не скрывают, что рассчитывают использовать полученный в Италии опыт для борьбы с эпидемией коронавируса в самой Польше.

Сравните. Россия и Китай посылает медиков, которые будут обучать итальянских коллег, как бороться с эпидемией, лечить больных, проводят дезинфекцию.

Кто на самом деле разрушает репутацию ЕС

В такой ситуации в Молдове граждане и эксперты невольно задаются вопросом: что происходит, почему единственным, кто пока не оказал помощь самой бедной стране континента – это ЕС? Просто не в состоянии? Но не исключено, что ЕС ведет свою игру. Возможно, он выжидает, чтобы пророссийский президент и правительство Иона Кику, которое они называют «ненастоящим проевропейским», прокололись, не справились с ситуацией. И тогда можно будет вновь протолкнуть во власть верноподданных, типа Майи Санду, самого «реформированного» из всех реформаторских политиков Молдовы.

Цинична ли эта политика Брюсселя, безнравственна? На войне как на войне, как говорят.

Впрочем, после долгого молчания первыми из огромной административной пирамиды ЕС опомнились евродепутаты. Они призвали руководство Союза усилить информационную войну с фейками, которые распространяет Россия и Китай в ущерб репутации ЕС.

Что интересно, президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления, что Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о коронавирусе. Наоборот, он утверждает, что этим занимаются некоторые американские СМИ.

Удивительно, но европейские политики до сих пор не понимают, что их репутацию разрушают они сами. И, конечно же, Великий Разоблачитель — коронавирус.

Есть ли у 10 000 тестов из России цена?

Так какова цена тестов для диагностирования коронавируса, предоставленных Россией Молдове?

Цена эта очень высока. Ее даже нельзя озвучить. Потому что никто не знает, сколько стоит, например, одна человеческая жизнь. Или сколько стоят две, сто, десять тысяч жизней?

Что будет дальше? В одном можно быть до конца уверенным: коронавирус продолжит разоблачать ложь, фальшь и мнимые авторитеты. И происходит это очень просто. Недавно проевропейская оппозиция Молдовы предложила приостановить блокировку парламента, вызвать на отчет главу кабмина Кику. Оригинальная идея, правда? Сколько будет высокопарных слов, талантливой игры, умных лиц!

А вот компания Ganea Group взяла и купила для страны 1000 экспресс-тестов для диагностирования коронавируса. Чувствуете разницу?

Польза карантина, кроме всего, еще и в том, что молдавские граждане получили достаточно времени, чтобы хорошо подумать и извлечь уроки из того, что происходит.

СЕРГЕЙ ТКАЧ