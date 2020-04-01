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Мэр столицы рассказал, как потратят пожертвованные деньги
01.04.2020

Примэрия Кишинева закупит тысячу тестов на коронавирус и более 10 тыс. средств индивидуальной защиты на пожертвования граждан, которые поступили на специально открытый примэрией счет. Как передает "ИНФОТАГ" об этом сообщил в социальных сетях примар Ион Чебан по итогам заседания муниципальных служб в понедельник.

Он отметил, что 1,09 млн. леев, пожертвованных добрыми людьми на банковский счет примэрии Кишинева, переданы в Главное управление социальной поддержки и здоровья.

"На данные средства будут приобретены: 3500 защитных средств/костюмов для врачей; 1000 тестов на выявление COVID-19; 3500 защитных экранов; 3500 защитных масок; 30 термосканеров", - перечислил градоначальник.

По его словам, медицинским учреждениям уже перенаправлено 500 тестов, которые были получены примэрией в качестве пожертвований.

Чебан подчеркнул, что "весь медицинский персонал старше 63 лет отправлен в отпуск в соответствии с распоряжением правительства на прошлой неделе". По поводу транспортировки медиков до места работы, примар отметил, что "уже подписан контракт с поставщиком услуг и ежедневно проводится по 15 поездок".

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