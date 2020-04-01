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Здоровье
Данные по короновирусу представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну
01.04.2020

В случае провала мер молдавской власти по сдерживанию коронавируса и выхода ситуации из-под контроля, в республике может быть до 28 тысяч заболевших вирусом нового типа. Такие данные со ссылкой на экспертизу ВОЗ представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Министр отметила, что частью этих мер является и выполнение населением ряда правил, минимизирующих риск заражения.

"Мы прошли первые сценарии, которые наметили.Все зависит от мер, предпринятых на государственном и индивидуальном уровнях", - пояснила Думбрэвяну, отметив, что 3 тысячи заболевших был планируемый властью потолок заболеваний.

@GK


 
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