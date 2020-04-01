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Общество
В столице из-за коронавируса усилены меры по поддержке «бомжей»
01.04.2020

Бездомные смогут воспользоваться услугами Центра временного размещения на улице Халтей, 2. Власти столицы ведут борьбу с распространением коронавируса, в связи с чем они решили дополнительно позаботиться о тех, у кого нет места жительства.

Теперь бездомные смогут воспользоваться услугами Центра временного размещения на улице Халтей, 2 - с 1 апреля по 15 мая он будет открыт 24 часа в сутки и семь дней в неделю, то есть всегда.

Это распоряжение подписал гепримар столицы Ион Чебан. Подобные меры предпринимаются для того, чтобы локализовать распространение Covid-19 - когда все бездомные будут под присмотром, легче будет проверить состояние их здоровья. В случае необходимости сроки подобного режима работы центра могут быть продлены.

Автор: Михаил Генчу


 
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