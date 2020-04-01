Я хотел бы, чтобы и внутренний тариф был уменьшен, - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

С сегодняшнего дня Молдова будет импортировать российский природный газ по более дешевой цене - на 10-15 долларов меньше, чем до сих пор.

- Имеющаяся формула предполагает снижения стоимости, начиная с 1 апреля 2020 г. Мы хотим еще большего снижения. Я говорил с председателем правления "Газпрома"-а Алексеем Миллером, с руководством предприятия "Moldovagaz".

По имеющемуся контракту мы импортируем по цене 176 долларов и он предусматривает скидку в 10-15 долларов, но мы хотели бы большего снижения, хотя бы на 15-20%. Я хотел бы, чтобы и внутренний тариф был уменьшен, - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

@KP