"Верните нам то, что было!": Жители Кишинева после двух недель карантина согласны на любую Молдову, только не коронавирусную

Но многие из тех, кто переживет непростые времена, отряхнут помятые перышки и опять заведут старую пластинку о том, как плохо им живется.

Анекдот из смутных девяностых. После того, как восторги горбачевской перестройкой и реформами "честнейшего" Ельцина сменились унынием, на заборе кто-то мелом написал: "Верните нам социализм!" – Еще ниже кто-приписал: " А социализма не было!". - А еще ниже вывели еще одну надпись: "Тогда верните нам то, что было!!!"…

До истории с коронавирусом, чего греха таить, мы с удовольствием ругали и страну, удивляясь, почему не ее назвали Гондурасом! И власти, с которыми нам постоянно не везет, как тем дикарям, что не могут отменить понедельники! В общем, вокруг разруха, коррупция, повальная глупость и надо валить отсюда поскорее в просвещенную и сытую Европу!

Все познается в сравнении, сказал мудрец. Вот случилась пандемия и после двух недель сидения взаперти, давайте, честно, к многим уже закрадывалась мысль, что неплохо бы поскорее вернуться к прежней жизни....

И это пройдет, сказал другой мудрец. И многие из тех, кто переживет непростые времена, отряхнут помятые перышки и опять заведут старую пластинку. А некоторые, к удивлению, и не переставали ее вертеть…

ВАЛЕРИЙ ДЕМИДЕЦКИЙ