Правительство отменит Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Угроза эпидемии коронавируса вынуждает власти на крайние меры для защиты граждан.

В связи с «красным кодом» эпидемиологической опасности и объявленным чрезвычайным положением, отменяются все торжественные мероприятия 9 мая, включая парад Победы и шествие Бессмертного полка.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну в эфире передачи на телеканале N4.

Несмотря на то, что 75-я годовщина Великой Победы является священной датой для граждан СНГ и во многих странах мира, власти готовы перенести празднование на более поздний срок или вовсе отменить, в связи с угрозой распространения вируса нового типа COVID-19.

Совсем недавно представители Кремля объявили, что существует вероятность отмены парада в Москве, на котором должен был присутствовать президент Молдовы Игорь Додон.

Напомним, что до 15 мая в Республике Молдова введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий.

Гражданам рекомендуется соблюдать условия объявленного карантина, и без крайней необходимости не покидать дом. В случае необходимости выхода, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать все необходимые меры личной защиты – носить перчатки. Маски и дезинфицировать руки.

Автор: Михаил Генчу