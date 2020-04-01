Мэрия Кишинева решила поставить внизу каскадной лестницы памятник Штефану чел Маре, на коне

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На заседании Примарии, представитель партии ХДНП внес предложение об установке памятника Штефану Чел Маре внизу каскадной лестницы парка Валя-Морилор.
Справка:
В столице Кишинева довольно редко появляются новые памятники, монументы и памятные знаки. Как они появляются, могут ли сами Кишинёвцы инициировать процесс установки памятника или скульптуры, как подать заявку на установку, и кто имеет право на мемориальные таблички в столице, разбирался корреспондент "Press-Обозрение"
Есть несколько видов монументального искусства, которые жители столицы могут предложить разместить в городе:
Установку монументов согласуют в Архитектуре города в Департаменте культурного наследия Кишинева.
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