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Мэрия Кишинева решила поставить внизу каскадной лестницы памятник Штефану чел Маре, на коне
01.04.2020

На заседании Примарии, представитель партии ХДНП внес предложение об установке памятника Штефану Чел Маре внизу каскадной лестницы парка Валя-Морилор.

Справка:

В столице Кишинева довольно редко появляются новые памятники, монументы и памятные знаки. Как они появляются, могут ли сами Кишинёвцы инициировать процесс установки памятника или скульптуры, как подать заявку на установку, и кто имеет право на мемориальные таблички в столице, разбирался корреспондент "Press-Обозрение"

Есть несколько видов монументального искусства, которые жители столицы могут предложить разместить в городе:

  • декоративная скульптура;
  • памятник историческому событию или выдающемуся человеку;
  • памятный знак (стела, обелиск и другие архитектурные формы);
  • монументальная композиция, в которую могут входить фонтаны, мобили (движущиеся инсталляции) и другие художественные объекты.

Установку монументов согласуют в Архитектуре города в Департаменте культурного наследия Кишинева.


 
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