Девять сотрудников МВД Молдовы заражены COVID-19

Информацию предоставил глава ведомства Павел Войку.

По его словам, сотрудники МВД тоже находятся «на передовой», сразу после врачей, и рискуют своим здоровьем и жизнью в процессе несения службы и выполнения обязанностей.

Павел Войку сообщил, что в настоящее время сотрудники МВД в достаточной степени оснащены перчатками, масками, а также спецодеждой, которая используется, когда речь идет о вмешательстве в случае лиц, инфицированных COVID-19.

Несмотря на принятые меры, девять сотрудников ведомства были госпитализированы с подтвержденным диагнозом COVID-19, другие 154 были срочно отправлены на самоизоляцию.

Также он рассказал, что с момента введения чрезвычайного положения наложено 192 штрафов за нарушения, связанные с угрозой распространения коронавируса, включая в отношении лиц, нарушивших самоизоляцию – 119 штрафов, в отношении экономических агентов, не прекративших деятельность – 38 штрафов.

В 24 случаях были оштрафованы водители за перевозку большего количества пассажиров, чем количество мест в транспортных средствах.

Автор: Михаил Генчу