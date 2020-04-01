Женщина поссорилась с родными и ушла из дому, уже несколько дней ее телефон недоступен

Теперь родственники переживают не на шутку. Молодая женщина с годовалым ребенком поссорилась с родными и покинула совместное жилище, сообщает aif.md. Будучи родом из Яловенского района, она в последнее время проживала в селе Корнешты Унгенского района. Это случилось 24-го марта, но заявление о пропаже женщины поступило в ИП Унген лишь спустя неделю, 31-го марта - после того, как родные обнаружили, что телефон женщины выключен, а она перестала посещать свои страницы в социальных сетях.

При этом есть основания полагать, что она добралась до Кишинева, такие сведения предоставил ее муж, с которым она после ухода из дому еще общалась некоторое время в социальных сетях. А Кишинев сейчас - не то место, где можно просто слоняться без дела по улицам, да еще и с годовалым ребенком на руках... Сейчас полицейские пробуют установить местонахождение 21-летней Кируцы Дорины и ее дочери.

Автор: Михаил Генчу