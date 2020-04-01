Богдан Цырдя разложил «по косточкам» липовых патриотов – Канду, Слусаря и Усатого

Наталья Морарь и ТВ8 занялись очисткой имиджа Канду ради коалиции Санду-Канду-Шор.

Об этом заявил Богдан Цырдя, побывав на передаче у Натальи Морарь на ТВ8. Помимо него были приглашены фин Плахотнюка – Андриан Канду, Александр Слусарь (ППДП) – по скайпу, а позже присоединился и Ренато Усатый из Бельц. О том, как проходила беседа, депутат и политолог рассказал в социальной сети.

Судя по эфиру: все оппоненты Богдана – просто белые агнцы. Правда брать на себя ответственность и реально помогать диаспоре в их планы не входит – только пустые декларации о том, что нужно делать, и набившие оскомину обвинения в адрес властей. Показательна также позиция ведущей передачи – Натальи Морарь, которая постоянно перебивала Цырдю, не давая ему ничего досказать до конца, особенно, если его слова не совпадали с ее замыслом на этот эфир.

- Вчера был на ТВ8, у Натальи Морарь. Пригласили фина Плахотнюка – Канду, Слусаря (по скайпу), а на десерт дали и Усатого. Канду всю передачу доказывал себе и диаспоре, что он ее безумно любит, а вот Додон и ваш скромный слуга – люто ненавидят. Диаспора не может вернуться домой из-за Додона! Он не дает чартеров, денег, мест в гостиницах, рабочие места!

Красиво пляшет, не так ли?

1) Напомним, что усилиями Канду, начиная с 2016 года, 106 молдаван ежедневно покидали страну!

2) Когда спросил Канду, сколько денег дала группа Про-Молдова для борьбы с коронавирусом, так и не услышал внятного ответа. Напомним, что ПСРМ внесла 529000 леев, ПДС – 8000 , ППДП – 6000, ШОР – 4000. Зато как критикуют!!!!

4) Если Додон запрещает диаспоре вернуться, как за месяц вернулось более 25000 граждан? Так и не услышал ясного ответа, кроме истерики. И да – пока только 6000 молдаван ждут чартеров.

5) На наше предложение дать диаспоре свой дом на 100 квартир, купленный у Плахотнюка, Канду взорвался! Как и на предложение вернуть украденный миллиард для помощи диаспоре, больницам, пенсионерам.

6) В середине передачи Канду стал утверждать, что Цырдя несет чушь. Я, дескать, умный, он идиот. Я с ним согласился. Я действительно не столь умен. Не знаю, как украсть миллиард, БЕМ и т.д.

7) Усатый заявил, что чартерам мешают власти. Предложил ему заселить молдаван в Бельцах. Ответа не расслышал.

8) На самом деле, во всем мире закрыты границы, аэропорты. Полеты разрешают только чартерам после долгих переговоров с властями. И если Канду, Слусарь и другие такие умные, почему не обратились к ЕС с просьбой разрешить самолетам полеты? Дать диаспоре вернуться? Почему не дают денег из своих карманов?

9. Да, я считаю, что нам нужно думать и о диаспоре, но и о 70 % граждан Молдовы, которые боятся роста инфекции. Проблему решают постепенно. Всех вернуть сразу нереально и крайне опасно. Власти делают все, что могут. Многие граждане, кстати, критикуют власти за то, что не закрыли полностью границы!!!

10. P.S. Морарь подпевала фину Плахотнюка Канду. И надо признать, что ТВ8 усиленно взялся за очистку имиджа этого персонажа. Чего не сделаешь ради коалиции Санду-Канду -Шор?- написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу