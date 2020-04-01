Пик заморозков в Молдове придется на четверг: температура ночью опустится до 8 градусов мороза

Грядущая ночь может стать серьезным испытанием для будущего урожая.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг, 2 апреля, в республике сохранится угроза ночных заморозков – столбики термометров могут опускаться до 8-10 градусов мороза. Днем же будет тепло и солнечно.

Гидрологи продлили до 10 апреля желтый код опасности в связи низкой водностью, так что помимо заморозков стоит серьезная угроза засухи.

- В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность, - говорится в сообщении метеослужбы.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики ночью температура будет опускаться до – 8… – 5 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до +10…+13 градусов тепла. День обещает быть солнечный и безветренный. Осадков не ожидается.

В центральной части страны и Кишинева ночью будет от – 7 до – 4 градусов мороза, днем – от +11 до +14 градусов тепла. Также нас ожидает красивый солнечный день без ветра и осадков.

На юге Молдовы также ночью будет морозно – от – 5 до – 2 градусов по Цельсию. Днем ожидается от +12 до +15 градусов тепла.

В последующие сутки значительно потеплеет, ночью ожидается от – 4 градусов на севере и до – 2 градусов на юге. Днем будет +12…+17 градусов тепла.