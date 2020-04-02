Реакция посольства КНР в РМ на пост депутата Парламента Игоря Мунтяну

В настоящее время борьба с эпидемией COVID-19 стала общей задачей для всех стран. С гуманитарной точки зрения Китай предоставил помощь для предотвращения и борьбы с эпидемиями 120 странам и 4 международным организациям, включая хирургические маски, маски N95, защитные костюмы, наборы для тестирования нуклеиновых кислот и вентиляторы.

Китайская нация знает, как быть благодарной и взаимной. Мы не забудем, что в самое трудное время для Китая, в ходе борьбы с эпидемией COVID-19, международное сообщество, включая Молдову, предложило нам ценную поддержку и помощь. Поэтому, как только эпидемия в Китае была смягчена, мы сразу начали действовать и делать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям бороться с вирусом.

Ввиду острой нехватки товаров медицинского назначения и предотвращения эпидемий во всем мире, оказание помощи отнюдь не является легкой задачей. Китайские компании организуют производство днем и ночью и спешат предоставить как можно больше медицинских препаратов как можно большему количеству стран.

Однако некоторые официальные лица европейских стран и некий молдавский депутат заявили, что «пропаганда Китая», посредством иностранной помощи в глобальной эпидемии имеет политические цели.

Обратим внимание на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чунин:

Я хотел бы спросить тех, кто делает только саркастические замечания, что они делают для борьбы с эпидемией? Действительно ли они хотят, чтобы Китай оставался равнодушным на этом этапе? Чтобы пренебрегал умирающими людьми?

Клевета на помощь Китая и интерпретация помощи как «политическая пропаганда». Все эти наблюдения занимают определенную позицию, затем устанавливают цель, устанавливают идеологию, намного превосходящую факты и правду, и используют так называемое «общественное мнение», чтобы дискредитировать огромные жертвы, принесенные китайским народом в борьбе с эпидемией.

Согласно логике этого молдавского депутата, если Китай больше не будет оказывать помощь, тогда не нужно будет беспокоиться о «политической пропаганде», тогда все ли будут счастливы?

Но как насчет эпидемии? Вирус не сдастся!